La commentatrice des couleurs des Brooklyn Nets, Sarah Kustok, se joint à Wosny Lambre pour discuter de l’état actuel de l’équipe au quart de la saison et pour faire une édition spécifique aux Nets de Cop or Drop. Ensuite, Wos rend hommage à Virgil Abloh et réfléchit à ce que sera son héritage.

