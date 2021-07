Un chef de gang dénonce le meurtre du président haïtien et menace de “guerre” .

in

L’un des chefs de gangs les plus notoires d’Haïti a condamné l’assassinat du président Jovenel Moïse – un allié réputé – comme « lâche et crapuleux », tout en menaçant de « guerre » contre ceux qui exploiteraient le vide du pouvoir dans la nation caribéenne appauvrie.

“Personne ne voulait de cette issue tragique qui va aggraver la crise et amplifier l’instabilité politique”, a déclaré Jimmy “Barbecue” Cherizier lors d’une conférence de presse samedi.

Ancien flic devenu chef d’une coalition de gangs connue sous le nom de G9 Family and Allies, Cherizier est largement soupçonné d’avoir été aligné avec feu Moïse et son parti de droite.

Lors d’un raid audacieux de nuit la semaine dernière, une escouade de tueurs lourdement armés a abattu le président de 53 ans et a grièvement blessé la première dame Martine Moïse, 47 ans, à l’intérieur de leur maison surplombant la capitale Port au-Prince.

Les responsables haïtiens ont décrit les auteurs – qui prétendaient être des agents de la US Drug Enforcement Administration – comme des « mercenaires étrangers » bien entraînés, avec deux suspects arrêtés dans l’assassinat identifiés comme haïtiens-américains.

Cherizier a qualifié le meurtre de « lâche et crapuleux », tout en affirmant qu’Haïti est « pris en otage » par des ennemis qu’il n’a pas identifiés nommément.

« Ils règnent partout en maître, distribuent des armes aux quartiers populeux, jouent la carte de la division pour asseoir leur domination », a-t-il déclaré.

Le chef de gang s’est ensuite élevé contre les « bourgeois » et les « exploiteurs », menaçant d’une résistance violente.

Des Haïtiens se rassemblent devant l’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, en Haïti, le vendredi 9 juillet 2021.AP Photo/Joseph Odelyn

« Nous utiliserons nos armes contre eux en faveur du peuple haïtien », a-t-il déclaré. « Nous sommes prêts pour la guerre !

« Nous invitons tous ceux qui tentent de profiter de ce coup d’État à bien réfléchir, à se demander s’ils ont entre leurs mains la solution appropriée aux problèmes du pays », a-t-il poursuivi dans une menace à peine voilée. “Nous venons juste de nous réchauffer.”

Le G9 est l’un des 30 gangs au moins en guerre pour le contrôle de près de la moitié de Port-au-Prince, d’autres portant des surnoms allant de « 5 secondes » – pour le temps qu’il leur faudrait prétendument pour commettre un crime – à « 400 Mawozo », ce qui se traduit approximativement par « 400 hommes boiteux ».

Les gangs ont longtemps été financés par certains des politiciens les plus puissants d’Haïti et leurs alliés.

Mais il est à craindre que la bataille pour le contrôle des politiciens depuis l’assassinat de Moïse – qui a vu plusieurs hommes revendiquer la présidence avant les élections de septembre – n’alimente une violence accrue dans des rues qui sont déjà devenues rouges ces derniers mois.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’ambassade au milieu des rumeurs à la radio et sur les réseaux sociaux selon lesquelles les États-Unis distribueraient des visas d’exil et des visas humanitaires.AP Photo/Fernando Llano

« Le pays se transforme en un vaste désert où les animaux sauvages nous engloutissent », a déclaré la Conférence haïtienne des religieux dans un récent communiqué dénonçant la recrudescence des crimes violents. « Nous sommes des réfugiés et des exilés dans notre propre pays.

Des gangs ont récemment saccagé et incendié des maisons à Port-au-Prince, tout en pillant des dizaines de milliers de sacs de sucre, de riz et de farine – des denrées précieuses dans le pays le plus pauvre des Amériques.

La violence a poussé des milliers de civils à chercher refuge dans des églises, des terrains en plein air et un grand gymnase, où le gouvernement et les donateurs internationaux ont eu du mal à répondre aux demandes de nourriture et de logements à long terme.

Les réfugiés comprennent des dizaines de personnes handicapées qui ont été forcées de fuir le mois dernier lorsque des gangs ont incendié le campement qu’ils appelaient chez eux depuis qu’ils avaient été blessés lors du tremblement de terre catastrophique de 2010 qui a secoué le pays.

“Je courais pour ma vie dans le camp avec ces béquilles”, a déclaré Obas Woylky, 44 ans, qui a perdu une jambe dans le séisme. « Les balles volaient de différentes directions. … Tout ce que j’ai pu voir, c’est du feu dans les maisons.

Une troupe armée de l’armée haïtienne garde l’entrée de la Direction générale de la police où sont détenus les suspects de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise, à Port-au-Prince, Haïti, le 10 juillet 2021.REUTERS/Ricardo Arduengo

Lorsque les gangs ne volent pas activement les fournitures, la menace omniprésente de la violence a presque stoppé le commerce dans des endroits tels que Martissant, une communauté de Port-au-Prince dont la route principale relie la capitale au sud d’Haïti.

La peur des conducteurs d’être pris entre deux feux ou pire a pratiquement gelé les expéditions dans la région, faisant grimper les prix, retardant le transport de nourriture et de carburant et forçant les organisations internationales à abandonner les programmes d’aide, selon un rapport du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires publiée plus tôt ce mois-ci, avant l’assassinat.

« Les personnes nouvellement déplacées cherchent chaque jour refuge dans des abris », a constaté l’agence, notant que plus d’un million de personnes ont besoin d’une aide humanitaire et d’une protection immédiates. “L’escalade de la violence sur une base presque quotidienne devrait durer un certain temps.”

Avec la vie de gang en Haïti si profondément liée à la politique, il y a des craintes que la violence puisse éclater à l’approche des élections – une possibilité que Mathias Pierre, le ministre des élections du pays, a déclaré ne peut pas être autorisée.

« Nous devons organiser des élections », a-t-il déclaré. “Ils doivent reculer.”

Duberney Capador Giraldo, un ancien soldat colombien tué lors de l’opération visant à capturer ceux qui seraient impliqués dans l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise.Jenny Capador Giraldo/Handout via REUTERS

Dimanche, les États-Unis ont dépêché une équipe technique en Haïti pour évaluer comment l’Amérique peut aider au mieux la nation, a rapporté ., citant un haut responsable américain que le média n’a pas identifié par son nom.

À leur retour, l’équipe informera le président Biden, qui “prendra ensuite des décisions sur la voie à suivre”, a déclaré la source.

Il n’était pas immédiatement clair quels départements américains envoyaient des représentants en Haïti, ni combien de temps durerait le voyage.

Pendant ce temps, la sœur de l’un des assassins présumés – un ancien soldat colombien tué lors d’une fusillade avec la police haïtienne – a juré de blanchir le nom de son frère, insistant sur le fait qu’il n’avait été embauché que pour travailler à la sécurité.

“Il y a quelque chose qui ne colle pas”, a déclaré à . Jenny Carolina Capador, sœur de Duberney Capador. “Ce que je sais, et ce dont j’assurerai le monde entier, c’est que mon frère était une personne correcte et mon frère n’a pas fait ce dont ils l’accusent.”

Des citoyens haïtiens brandissent des passeports alors qu’ils se rassemblent devant l’ambassade des États-Unis à Tabarre, en Haïti, le 10 juillet 2021.VALERIE BAERISWYL/. via .

Duberney Capador, 40 ans, est accusé de faire partie des 28 hommes à avoir participé au raid, avec 26 Colombiens et les deux autres haïtiano-américains.

Dix-sept des hommes ont été capturés, trois tués – dont Capador – et huit sont toujours en fuite, selon la police haïtienne.

Jenny Carolina Capador a déclaré que son frère – qui a pris sa retraite en 2019 après une carrière militaire de 21 ans spécialisée dans la lutte contre le terrorisme – élevait des poulets et des poissons lorsqu’un ancien collègue lui a proposé de travailler comme garde du corps.

“Ils lui ont proposé d’aller travailler dans une entreprise de sécurité, d’assurer la sécurité et de collaborer à la protection des personnes importantes, et ils le paieraient bien”, a-t-elle déclaré à ..

Elle a dit qu’elle avait parlé avec son frère tout au long de la journée de l’assassinat.

Des citoyens haïtiens brandissent des passeports devant l’ambassade des États-Unis, demandant l’asile après l’assassinat du président Jovenel Moise.VALERIE BAERISWYL/. via .

« Lors de la dernière conversation que j’ai eue avec mon frère, il m’a dit : ‘Nous sommes arrivés trop tard ; Malheureusement, la personne que nous allions garder, nous ne pouvions rien faire », se souvient-elle.

Mais plus tard dans la soirée, Capador a écrit dans un message WhatsApp qu’il était enfermé dans une fusillade.

« Il m’a dit : ‘Nous sommes pris au piège, ils nous ont enfermés et ils tirent’ », a déclaré sa sœur, se rappelant qu’il avait demandé qu’elle ne le dise pas à leur mère. “Jusqu’à 5h50 [pm], j’ai écrit pour voir comment il allait, et il a dit ‘bien’ et à partir de là je n’ai plus rien entendu de mon frère.

Jenny Carolina Capador est restée catégorique sur le fait que son frère ne faisait pas partie d’un complot d’assassinat.

“Mon frère n’est pas allé menacer la vie du président”, a-t-elle déclaré. “Je suis sûr à 100% qu’il est innocent.”

Avec des fils