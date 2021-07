du fil du 21e siècle :

Les 18 derniers mois ont vu l’opération de propagande mondialisée la plus impressionnante de l’histoire de l’humanité. Ce n’est pas exagéré non plus. Cela dit, il est important de prendre du recul par rapport à ce maelström et de relativiser les événements.

Dans cet épisode de Perspectives on the Pandemic, le cinéaste John Kirby interviewe l’auteur à succès et professeur d’études de propagande à l’Université de New York, Mark Crispin Miller, pour discuter de l’assaut sans précédent de manipulation des médias, de mensonges et d’intimidation par les médias de l’establishment et les oracles gouvernementaux qui ont accompagné la campagne mondiale COVID-19. Regarder:

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

REMARQUE : Cette vidéo a été publiée sur Youtube, mais en raison d’une « restriction d’âge » imposée, les téléspectateurs ne peuvent pas la regarder sans fournir un identifiant à YouTube-Google.

Lire la suite @ 21stCenturyWire.com

Lien source