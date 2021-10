Un chef-d’œuvre des frères Johnson et Quincy Jones

Une chanson les frères Johnson tellement aimé que l’un d’eux est allé jusqu’à l’original, a trouvé l’or en 1977. Le remake des frères de « Strawberry Letter 23 » de Shuggie Otis, magistralement produit par Quincy Jones, a été certifié or par l’organisme américain RIAA le 19 octobre de la même année.

L’original tout aussi impressionnant d’Otis – le fils de la figure de proue du rhythm and blues Johnny Otis – existait depuis six ans, provenant de son album Freedom Flight de 1971. George Johnson sortait avec l’un des cousins ​​de Suggie, qui lui a donné une copie de ce long joueur, et l’idée de la couverture est née.

Le Billboard Book of No. 1 Rhythm & Blues Hits, d’Adam White et Fred Bronson, rappelle que Louis Johnson, malheureusement décédé en mai 2015, s’est marié avec la bande originale de l’enregistrement d’Otis. Suggie a nié que les paroles aient été inspirées par des lettres parfumées à la fraise qu’il aurait reçues de sa petite amie de l’époque.

Inspiration de Shuggie

Le chant principal de George sur la version des frères était très proche de l’original d’Otis, et Jones a réalisé le coup de maître en embauchant le magicien de la guitare jazz-soul Lee Ritenour pour jouer le rôle principal complexe et distinctif, ce qui lui donne une sensation spatiale et futuriste. Leur reprise a dominé les charts R&B en Amérique pendant une semaine en août 1977, atteignant le n ° 5 de la pop. L’album dont il était issu, Right On Time, était devenu disque de platine aux États-Unis en août, tout comme son prédécesseur Look Out For #1 l’année précédente.

Écoutez les meilleures chansons de Brothers Johnson sur Apple Music et Spotify.

Quinze ans plus tard, Quincy est revenu à la chanson lorsqu’il a produit une version de la star adolescente du R&B de l’époque, Tevin Campbell, qui vient de figurer dans le Top 40 du R&B. Mais pour la plupart des fans de soul, l’interprétation de Brothers Johnson prend quelques coups.

Achetez ou diffusez « Lettre aux fraises 23 » sur Strawberry Letter 23, Le meilleur des frères Johnson.