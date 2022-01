Un chef-d’œuvre du milieu des années 1970 de David Ruffin

L’une des grandes voix soul des années 1960 livrait l’une des performances vocales R&B classiques des années 1970, alors qu’elle grimpait au sommet des charts R&B le 3 janvier 1976. Après son départ les tentations en 1968, David Ruffin enregistrait des disques en solo depuis environ sept ans lorsqu’il connut son plus grand succès à part entière avec le superbe « Marche loin de l’amour. »

La voix bourrue mais douce de l’homme soul de Meridian, Mississippi a aidé à faire des chansons comme « Ma fille, » « Depuis que j’ai perdu mon bébé », « Je ne suis pas trop fier de mendier » « J’aimerais qu’il pleuve » et bien d’autres dans les classiques absolus avec les Temptations. Ruffin avait enregistré en solo à la fin des années 50 et au début des années 60 avant de rejoindre les légendes de la Motown, mais lorsqu’il a repris son travail en son propre nom en 1969, il a obtenu un hit dans le Top 10 à la première demande. « My Whole World Ended (The Moment You Left Me) » a été classé n°2 R&B et n°9 pop.

La touche magistrale de Van McCoy

Malgré quelques sorties de haute qualité, les années suivantes ont produit des sélections commerciales plus minces pour Ruffin. Mais ensuite, lors des sessions de l’album Who I Am de 1975, une chanson lui est présentée par le scénariste-producteur Charles Kipps et magistralement supervisée en studio par le grand Van McCoy.

Kipps et McCoy avaient travaillé ensemble sur des tubes soul du début des années 1970 par les présidents et étaient partenaires de White House Productions. Lorsqu’un accord a été signé pour qu’ils produisent Ruffin, Kipps a eu l’occasion idéale de lui offrir « Walk Away From Love ». Ruffin l’a immédiatement adoré, offrant une performance vocale fantastique d’une chanson à la fois mélancolique et édifiante.

Écoutez en particulier sa gymnastique unique et caractéristique, à 2’35 » dans le montage unique, où il saute sans effort une octave entière au milieu d’une phrase, alors qu’il chante « … brise mon cœur » et monte à un falsetto magique. C’est un moment vertigineux dans une étape importante de la Motown des années 1970.

