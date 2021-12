Un chèque de relance de 1 800 $ pourrait arriver cette semaine

Certains Américains recevront un autre gros chèque du gouvernement américain juste à temps pour Noël. L’IRS distribue toujours les paiements du crédit d’impôt pour enfants 2021, le lot de ce mois étant sorti le mercredi 15 décembre. Selon la façon dont ils ont choisi de recevoir leurs chèques, certains bénéficiaires éligibles recevront jusqu’à 1 800 $.

Le crédit d’impôt pour enfants faisait partie du plan de relance de 1,9 billion de dollars du Congrès américain adopté plus tôt cette année pour lutter contre l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Il offre une aide financière aux familles, généralement sous la forme de versements mensuels de 250 $ à 300 $ pour chaque enfant de moins de 17 ans. qui ont pris cette option ont un gros chèque à venir. D’autres peuvent voir un gros paiement si l’IRS a mis un certain temps à confirmer leur éligibilité, leur donnant droit à tous les paiements remontant à juillet 2021.

D’une manière ou d’une autre, le crédit d’impôt pour enfants a été conçu pour donner aux familles un total de 3 000 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans, et de 2 000 $ à 3 600 $ pour chaque enfant de moins de six ans. Le plan était de distribuer la moitié de cet argent en paiements mensuels de juillet à décembre 2021, puis d’inclure l’autre moitié dans les déclarations de revenus déposées au début de 2022. L’IRS a publié une déclaration à . ce mois-ci indiquant que de nombreuses familles qui se sont inscrites avant le 15 novembre reçoivent une somme forfaitaire pour tous les paiements mensuels manqués en décembre.

« Cela signifie un paiement pouvant aller jusqu’à 1 800 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans », a déclaré l’agence. « Et jusqu’à 1 500 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. C’est le même montant total que la plupart des autres familles ont reçu en jusqu’à six paiements mensuels qui ont commencé en juillet. »

Tous les retardataires éligibles qui ne se sont pas inscrits avant la date limite du 15 novembre recevront toujours leur argent, mais en une seule fois avec leur déclaration de revenus l’année prochaine. Pendant ce temps, le plan Build Back Better du président Joe Biden comprend une extension de ce programme de crédit d’impôt pour enfants, de sorte qu’il pourrait y avoir plus d’aide pour les familles en 2022. Celui-ci consisterait en 12 petits paiements mensuels à partir de janvier et couvrirait 90 pour cent des dépenses américaines. ménages avec enfants. Le plan est toujours en discussion parmi les législateurs. Pour plus d’informations sur le crédit d’impôt pour enfants, visitez le site Web de l’IRS ici.