Un chèque de relance surprise de 8 000 $ pourrait être en route • .

in

2021 s’avère être l’année du chèque de relance fédéral. D’ici la fin de l’année, des millions de familles américaines auront reçu pas moins de sept chèques de ce type, croyez-le ou non. Et, dans certains cas, quelques vérifications supplémentaires au-delà de cela. Les sept chèques de relance comprennent une demi-douzaine de paiements de crédit d’impôt pour enfants. Ainsi que le chèque de relance de 1 400 $ de mars. Entre-temps, parmi les autres qui peuvent s’ajouter à ce total, il y a des paiements tels que le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge.

Meilleure offre du jour Plus de 88 000 acheteurs Amazon adorent ces draps luxueux qui vous gardent au frais la nuit ! Prix : 57 $, maintenant 34,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge 101

Voici comment l’IRS explique ce crédit d’impôt, qui a été étendu pour 2021. travailler ou chercher du travail.

La loi de relance de 1,9 billion de dollars promulguée en mars – qui a rendu ces chèques de relance de 1 400 $ possibles – est ce qui a également augmenté ce montant de crédit d’impôt.

Parmi les détails importants à connaître sur ce crédit d’impôt, il y a celui qui est admissible. Selon Kiplinger’s, comme nous l’avons noté dans un article précédent, chaque famille dont le revenu brut ajusté ne dépasse pas 125 000 $ peut obtenir ce crédit d’impôt pour les frais de garde d’enfants et de personnes à charge. Cependant, il ne couvrira que 50 % de leurs dépenses admissibles. Et ce nombre tombe à 20 % pour les revenus compris entre 125 001 $ et 183 001 $.

Détails du paiement, éligibilité, et plus

Ce portail IRS passe en revue tout ce que vous devez savoir sur le montant que vous pouvez obtenir et qui est éligible. Pour demander le crédit pour 2021, l’agence fiscale indique que vous devrez remplir le formulaire 2441. Et inclure ce formulaire lorsque vous produisez votre déclaration de revenus.

Voici comment le site d’actualités sur les finances personnelles Nerdwallet explique le crédit. Pour l’année d’imposition 2021 seulement, vous pouvez obtenir « jusqu’à 50 % d’un maximum de 8 000 $ de frais de garde d’enfants et frais similaires pour un enfant de moins de 13 ans, un conjoint ou un parent qui ne peut pas s’occuper d’eux-mêmes, ou une autre personne à charge afin que vous puissiez travailler ( et jusqu’à 16 000 $ de dépenses pour deux personnes à charge ou plus). Alors, que se passe-t-il si vous avez deux personnes à charge admissibles ou plus ? Cela signifie qu’une famille de travailleurs qui répond aux exigences de revenu pourrait obtenir un paiement de relance supplémentaire pouvant aller jusqu’à 8 000 $ sous forme de crédit d’impôt. Encore une fois, pour cette année seulement.

Assurez-vous et portez une attention particulière à toutes les exigences que l’IRS répertorie pour cet avantage de relance. Selon les gens de TurboTax, par exemple, vous (et votre conjoint, le cas échéant) devez avoir un « revenu gagné » d’un emploi. Si vous êtes marié, vous devez produire une déclaration de revenus conjointe. En outre, vous devez fournir des détails tels que le nom et le numéro d’identification fiscale de la personne qui a fourni les soins.

Meilleure offre du jour Plus de 88 000 acheteurs Amazon adorent ces draps luxueux qui vous gardent au frais la nuit ! Prix : 57 $, maintenant 34,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission