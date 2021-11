Un chèque de relance surprise d’une valeur de 1 400 $ arrive à ces personnes

L’argent surprise auquel vous ne vous attendiez pas est généralement une bonne chose, n’est-ce pas ? Surtout lorsqu’il s’agit de plus de contrôles de relance pour certaines personnes, qui répondent à une certaine exigence très spécifique.

Dans ce cas, non, nous ne parlons de rien qui compte comme quatrième paiement de relance. Et le sixième et dernier contrôle du crédit d’impôt pour enfants de 2021 est dans moins d’un mois maintenant. Cela dit, voici comment certains d’entre vous reçoivent néanmoins un autre chèque de relance de 1 400 $ en 2022.

Plus de chèques de relance à venir?

Accoucher cette année est le facteur décisif. Les parents qui ont accueilli un nouveau-né à tout moment en 2021 sont probablement éligibles à un autre chèque de relance, pour 1 400 $, en 2022, selon un certain nombre de sources. Ils obtiendraient ce chèque lors du dépôt de leurs impôts fédéraux en 2022, ce que nous avons expliqué dans des articles précédents.

Techniquement, cela ne devrait pas vraiment compter comme un quatrième contrôle de relance dans le sens des trois précédents. C’est parce que ces paiements (pour 1 200 $, 600 $ et 1 400 $) étaient largement répartis et distribués à la grande majorité des Américains. L’exigence d’accoucher, bien sûr, touche une tranche beaucoup plus étroite de la population. Ce qui signifie que ce paiement ne donne pas non plus au gouvernement fédéral une belle et généralisée pop dans l’économie comme il l’espérait avec ces trois chèques précédents.

il ne faut probablement pas non plus s’étonner qu’il y ait un seuil de revenu en cause ici. Les déclarants uniques ne peuvent pas gagner plus de 75 000 $ par année en revenu brut ajusté pour recevoir ce paiement. Pour les couples ? Leur revenu doit être inférieur à 150 000 $ pour obtenir le paiement intégral. Les 1 400 $ commencent à disparaître pour les revenus supérieurs à ces niveaux. Et il disparaît complètement pour les déclarants célibataires qui gagnent plus de 80 000 $, ainsi que pour les couples qui gagnent plus de 160 000 $.

Un autre contrôle en décembre

Dans le même ordre d’idées, concernant les chèques de relance et les enfants, comme nous l’avons noté ci-dessus, il y aura un autre paiement de crédit d’impôt pour enfants dans quelques semaines.

Le 15 décembre est la date du dernier paiement de la série de six chèques cette année. Si les derniers chèques sont un guide, cette prochaine vague enverra une autre tranche de paiements de 15 milliards de dollars. Et environ 36 millions de familles en seront les bénéficiaires.

Le mois prochain également, les démocrates devraient enfin obtenir l’adoption du grand projet de loi sur les dépenses sociales du président Biden. À ce moment-là, nous saurons si le crédit d’impôt pour enfants élargi — et les chèques mensuels — continueront l’année prochaine. L’administration Biden a poussé à poursuivre les contrôles pendant un an de plus.

Récapitulatif du crédit d’impôt pour enfants

De l’IRS : « Dans le cadre de l’American Rescue Plan, la plupart des familles éligibles ont reçu des paiements datés du 15 juillet, du 13 août, du 15 septembre et du 15 octobre. Le dernier paiement pour 2021 est prévu pour le 15 décembre. Pour ces familles, chaque le paiement peut aller jusqu’à 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 250 $ par mois pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans.

Toute famille qui a reçu des paiements anticipés du crédit d’impôt pour enfants en 2021, poursuit l’IRS, peut réclamer le reste du crédit lorsqu’elle produit sa déclaration de revenus fédérale de 2021. Pour les aider à faire ça ? « Au début de 2022, les familles recevront la lettre 6419 documentant tout acompte qui leur a été versé en 2021 et le nombre d’enfants éligibles utilisé pour calculer les acomptes », selon l’agence fiscale.