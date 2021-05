Un cheval pâle nommé Death Feat. Ex Type O Negative, Life Of Agony Drummer: Nouveau single “Believe In Something (You Are Lost)” disponible

UN CHEVAL PÂLE NOMMÉ MORT, le groupe de doom metal dirigé par le fondateur TYPE O NEGATIF et VIE D’AGONIE membre Sal Abruscato, a sorti un nouveau single, “Croyez en quelque chose (vous êtes perdu)”. La piste est la première offre du prochain album studio du groupe, “Infernum en terre”, sortie le 24 septembre via Dossiers longs des succursales/SPV.

Abruscato commentaires: “« Croyez en quelque chose (vous êtes perdu) » c’est se sentir perdu avec ses émotions et ses croyances avec le monde extérieur. Vous êtes sur le point de craquer, de vous sentir seul et c’est le moment où vous devez creuser profondément avec vous-même, vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir mieux, ignorer le reste qui ne vous aide pas. En un mot, croyez en vous et vous pouvez tout accomplir.”

UN CHEVAL PÂLE NOMMÉ MORTle quatrième album studio de, “Infernum en terre” était maîtrisé par Maor Appelbaum (PLUS LA FOI, PAIN DE VIANDE, OUI, SÉPULTURE, Rob Halford) à Maor Appelbaum Mastering, tandis que l’œuvre a été créée par Kelvin Doran de Studios de défense de serpent.

“L’album représente pour moi un nouveau départ, tournant une nouvelle feuille, dirons-nous, avec la même ambiance des albums précédents mais avec une approche fraîche et ouverte d’esprit”, dit Abruscato. Il ajoute: “Il n’y a pas de concept spécifique concret. Cela touche à certains sujets personnels dans mon intérêt de longue date pour les arts sombres, que pour avoir de la lumière, vous devez avoir l’obscurité pour tout équilibrer. et en ce moment, le monde semble être dans un endroit très sombre, d’où le titre de l’album, ‘Infernum dans Terra’. C’est un album très sombre, mais quoi d’autre de nouveau ? J’écris toujours de la musique sombre pour apaiser une âme sombre.”

Abruscato effectué le TYPE O NEGATIF‘s “Lent, Profond & Dur”, “Origine des matières fécales” et “Baisers sanglants” albums, ainsi que diverses compilations et bandes originales best-of. Il a également joué sur VIE D’AGONIE‘s “La rivière est rouge”, “Moche”, “La rivière coule à nouveau”, “Vallée Brisée” et “Un endroit où il n’y a plus de douleur”. Les projets supplémentaires comprennent SUPERMASSIV et MA MORTALITÉ.

UN CHEVAL PÂLE NOMMÉ MORT est:

Sal Abruscato – Voix Guitare



Eddie Heedles – Guitare



Joe Taylor – Guitare



Chris Hamilton – Tambours



Oddie McLaughlin – Basse



