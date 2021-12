Un chien âgé a le cœur brisé à Noël après que le décès de son propriétaire a trouvé une nouvelle maison aimante | Royaume-Uni | Des nouvelles

Merlin était en mauvais état lorsqu’il a été secouru par la RSPCA. Le doberman de 10 ans était « très confus et troublé » lorsqu’il est arrivé au Millbrook Animal Centre, à Surrey, juste après le Nouvel An.

La directrice du Millbrook Animal Center, Sue Walters, a déclaré: «Le pauvre Merlin était un peu dans un état lorsqu’il est venu nous voir.

« Il avait vraiment traversé une période difficile après avoir perdu son propriétaire et était très confus et troublé lorsqu’il est arrivé ici.

«Il était en surpoids – pesait 54 kg – et avait une affection cutanée où il avait frotté des morceaux de sa fourrure et les avait rendus douloureux.

« Nous avons également découvert qu’il avait un problème de thyroïde qui nécessiterait des médicaments pour le reste de sa vie.

«Nous l’avons mis sur un régime et un plan d’exercice, avons trié ses médicaments et avons commencé à travailler avec lui pour le sortir de sa coquille.

« Nous savions qu’il serait difficile de lui trouver un foyer en tant que chien plus âgé ayant des problèmes de santé. »

Mais ce fut le coup de foudre pour Pete et Sarah Gale, du Hertfordshire, après avoir vu Merlin au centre en avril alors qu’ils cherchaient un cobaye pour leur fille, Jess.

Mme Gale a déclaré: « Nous sommes allés chercher un cobaye de 1 kg et nous sommes sortis avec un chien de 46 kg! »

« Je pensais que c’était si triste qu’il ait vécu toute sa vie avec quelqu’un et qu’il se retrouve maintenant au centre.

« Quand nous l’avons rencontré, ce fut le coup de foudre ; il était si adorable et doux.

« Il était en surpoids, bosselé et un peu galeux mais il était si amical et affectueux. Nous voulions donner à Merlin la meilleure vie possible pour le temps qu’il lui restait.

«Lui et Lyra étaient un peu froids l’un avec l’autre au début, mais en une semaine, ils jouaient comme s’ils avaient toujours été ensemble.

« Il ne savait pas vraiment comment jouer quand il est arrivé ici mais, en une semaine, il s’inclinait et maintenant il harcèle Lyra jusqu’à ce qu’elle cède et joue avec lui !

« Il court et saute et adore faire des histoires. Lorsque vous passez devant lui, vous devez lui donner une tape sur la tête ou il vous aboie dessus pour vous le rappeler! »

La famille Gale prévoit de gâter Merlin chanceux ce Noël.

Mme Gale a déclaré: «Ce sera une affaire de famille traditionnelle ce Noël, et cela impliquera évidemment Lyra et Merlin.

« Le Père Noël lui laissera un bébé sous le sapin et il recevra plus de cadeaux de tous les enfants et du reste de la famille.

«Nous partirons pour une promenade matinale fraîche et jouerons dans le jardin avec ses nouveaux jouets de Noël, puis il pourra somnoler devant le feu et avoir beaucoup de câlins toute la nuit. Après tout, c’est Noël !

