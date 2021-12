Un chien au seuil de la mort après avoir mangé des pièces de chocolat de Noël sauvé par une intervention chirurgicale majeure | Royaume-Uni | Des nouvelles

La propriétaire d’Hugo, six ans, s’est rendue au magasin pour découvrir à son retour toutes les friandises et les emballages éparpillés sur le sol de leur maison à Plymouth, dans le Devon. Le Staffie a été transporté d’urgence à l’hôpital pour animaux de compagnie PDSA de la ville où les vétérinaires ont pris la décision d’opérer, car le chocolat peut être mortel pour les chiens, le papier d’aluminium étant un danger supplémentaire.

La propriétaire Amie a déclaré que le traitement PDSA était un « miracle de Noël » pour Hugo, ajoutant: « Je n’étais allé que brièvement dans les magasins et je suis revenu pour trouver des paquets déchirés et des morceaux de papier d’aluminium partout sur le sol, sans chocolat.

« Au début, Hugo semblait aller bien, mais je me suis senti mal d’inquiétude quand il a commencé à vomir du sang. Il a ensuite eu une crise qui était terrifiante, alors j’ai appelé PDSA immédiatement. »

Une fois à l’hôpital, géré par l’association vétérinaire, Hugo a été évalué, mis sous sédation et a subi une radiographie qui a révélé que son estomac était plein de papier d’aluminium, nécessitant une intervention chirurgicale pour l’enlever.

Donna Southwould, infirmière vétérinaire du PDSA, a déclaré: « Hugo a été gardé pendant la nuit après sa chirurgie majeure. Il avait besoin d’une perfusion de liquide intraveineux, de médicaments et de soins infirmiers intensifs pour l’aider à se rétablir.

« Il a eu beaucoup de chance et aurait pu mourir s’il n’avait pas été soigné à temps. Bien qu’il ne soit pas encore complètement sorti du bois, heureusement, Hugo est maintenant à la maison en repos strict et sur la voie du rétablissement. »

Conseillant aux propriétaires d’être conscients des dangers des friandises festives pour les animaux de compagnie, Donna a ajouté : « Beaucoup d’entre nous ont des friandises, des bonbons et des chocolats en abondance dans la maison et bien que la période des fêtes puisse être un moment propice à l’indulgence, il est important de se rappeler que certains de ces aliments sont très nocifs pour nos animaux de compagnie.

« Les aliments comme le chocolat, les tartelettes, les oignons, les raisins secs, les raisins, certaines noix, la farce à la sauge et à l’oignon et le gâteau de Noël peuvent tous être nocifs et doivent être conservés hors de portée des pattes.

« Au lieu de nourriture supplémentaire, pourquoi ne pas essayer de donner à vos animaux de compagnie un peu de temps de jeu supplémentaire à Noël ? »

Il a averti que cette saison des fêtes pourrait être plus dangereuse que jamais pour les animaux de compagnie.

Dans son rapport PAW 2021, les chercheurs ont découvert que parmi les propriétaires qui ont déclaré au PDSA que leurs animaux de compagnie étaient en surpoids, 29% ont admis avoir cédé lorsque leur animal de compagnie mendiait de la nourriture, et 19% ont déclaré qu’ils aimaient donner à leurs animaux des friandises supplémentaires.

Cependant, pour un chien de taille moyenne pesant environ 20 kg, une seule portion de dinde est l’équivalent calorique d’une personne mangeant une grosse tranche de gâteau au chocolat.

Plus tôt ce mois-ci, Ghost, un chiot doberman de quatre mois aux dents douces, avait également besoin d’un traitement salvateur après avoir peaufiné tout un calendrier de l’avent.

La propriétaire, Erin, de Croydon, a déclaré que Ghost était à la maison avec sa sœur lorsqu’elle a trouvé le calendrier de l’Avent déchiré en morceaux et les 24 chocolats partis.

Erin a emmené le pauvre chiot à l’hôpital Croydon PDSA Pet Hospital de l’organisme de bienfaisance, où il a reçu un traitement pour le rendre malade en toute sécurité.

Il a ensuite reçu des médicaments pour empêcher son corps d’absorber les toxines mortelles restantes.

Il est conseillé à tous ceux qui souhaitent offrir une friandise à leur chat ou à leur chien ce Noël d’offrir une petite tranche de viande blanche sans la peau ni les os.

Le PDSA dit que les légumes bouillis sans sauce devraient également convenir, mais il faut garder à l’esprit la quantité de leur nourriture normale donnée ce jour-là pour s’assurer qu’ils ne s’accumulent pas sur les livres.