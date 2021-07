Un chien de garde conservateur défie le gouverneur de l’AP Wolf devant le tribunal pour des actions COVID «inconstitutionnelles» .

Un chien de garde conservateur de l’intégrité des élections, le projet Amistad de la Thomas More Society, a affronté jeudi le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Tom Wolf, devant la troisième cour de circuit, au sujet des prétendues actions «inconstitutionnelles» du gouverneur pendant la pandémie de COVID-19.

“Il s’agit du cas le plus important lié aux blocages de COVID et de leur caractère constitutionnel ou non”, a déclaré jeudi Phill Kline, le directeur du chien de garde, selon un communiqué. « L’exercice des pouvoirs de police par le gouverneur Wolf a coûté à des milliers de Pennsylvaniens leurs emplois, leurs moyens de subsistance, leur dignité et leur liberté. »

Le chien de garde fait valoir que l’utilisation par Wolf des pouvoirs exécutifs et policiers d’urgence pour appliquer les blocages en cas de pandémie était inconstitutionnelle.

Kline a également allégué que « les actions inconstitutionnelles de Wolf faisaient partie d’une stratégie nationale conçue pour saper les élections de 2020 », arguant que le gouverneur préférait les districts démocrates urbains aux districts républicains ruraux. Cependant, il n’y a aucune preuve que les actions de Wolf faisaient partie d’un stratagème visant à saper les élections.

L’affaire, County of Butler, et al v. Thomas W. Wolf, et al., a été initialement déposée l’année dernière et a déjà été entendue par le tribunal des États-Unis pour le district occidental de Pennsylvanie, et le juge William S. Stickman IV, qui avait a rendu une décision en faveur du chien de garde contre le gouverneur. Au cours de l’audience, Wolf a défendu son utilisation du pouvoir. Cependant, on ne sait pas quels ont été les résultats de l’audience.