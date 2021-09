Un chien de garde conservateur fait pression sur l’administrateur de Biden pour obtenir des réponses sur la traite des mineurs non accompagnés

D’ABORD SUR FOX : Le chien de garde juridique conservateur, America First Legal (AFL), pousse l’administration Biden à obtenir des réponses sur les informations selon lesquelles des mineurs non accompagnés ont été libérés de la détention fédérale entre les mains de trafiquants.

À la suite de la crise à la frontière sud, l’AFL a exigé des réponses par le biais d’une demande de la Freedom of Information Act (FOIA) de l’Administration for Children and Families – qui relève du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) – pour mieux comprendre comment et si l’administration protège adéquatement les mineurs non accompagnés après leur libération aux États-Unis

DES DOCUMENTS DU HHS RÉVÈLENT DES INCIDENTS D’ABUS SEXUELS ET PHYSIQUES D’ENFANTS MIGRANTS NON ACCOMPAGNÉS

En août, un reportage de Bloomberg Law a montré que les responsables de l’application des lois fédérales enquêtaient sur des situations dans lesquelles des mineurs étaient soupçonnés d’être exploités dans le cadre de programmes de trafic de main-d’œuvre.

Le directeur de l’Unité des poursuites contre la traite des êtres humains (HTPU) du ministère de la Justice (DOJ) a envoyé un courrier électronique en juillet aux responsables de quatre autres agences mettant en garde contre “les indicateurs d’exploitation par le travail et/ou de trafic de main-d’œuvre potentiel de mineurs non accompagnés en Alabama” et “plusieurs autres juridictions”. .”

“Certaines de ces situations semblent impliquer des dizaines de mineurs non accompagnés tous remis au même sponsor, puis exploités pour le travail dans la transformation de la volaille ou des industries similaires sans accès à l’éducation”, a déclaré Hilary Axam, selon le média.

Les experts s’inquiètent du fait que les pratiques de trafic de main-d’œuvre vieilles de plusieurs décennies sont devenues un problème de plus en plus urgent alors que le nombre de mineurs non accompagnés entrant illégalement aux États-Unis a grimpé en flèche.

“Nous assistons à la plus grande vague de mineurs faisant l’objet d’un trafic et d’un trafic illicites”, a déclaré à Fox News le président de l’AFL et ancien conseiller de Trump, Stephen Miller. “Et encore une fois, aucun signe de ralentissement, même un petit peu.”

“Il n’y a jamais eu quelque chose comme le genre de coup dur porté aux mineurs illégaux que nous voyons maintenant”, a-t-il ajouté. “Les conséquences pour la société sont de grande envergure. C’est une catastrophe pour tous les indicateurs disponibles.”

La chef du secteur de la patrouille frontalière d’El Paso, Gloria Chavez, donne aux filles, qui ont été jetées du mur frontalier, une collation à l’intérieur du centre de traitement d’El Paso.

Rien qu’en 2021, plus de 132 000 mineurs non accompagnés ont été rencontrés par les agents des frontières, un chiffre qui reflète près de quatre fois le nombre de mineurs rencontrés en 2020 et une augmentation de près de 40 % par rapport au précédent record de 2019.

Le HHS a eu du mal à trouver un équilibre pour trouver des logements sûrs pour les enfants et s’assurer qu’ils ne restent pas trop longtemps en détention fédérale, un problème remontant à l’administration Obama lorsque les arrivées de mineurs non accompagnés ont augmenté pour la première fois.

Il y a dix ans, les États-Unis ont signalé 6 000 arrivées d’enfants non accompagnés et 68 000 mineurs ont été rencontrés à la frontière en 2014.

Miller a déclaré que la raison pour laquelle les passages illégaux des frontières par les mineurs non accompagnés ont augmenté est due à une disposition que l’administration Biden a supprimée du titre 42.

“Les mineurs non accompagnés ont été catégoriquement exemptés du titre 42”, a expliqué Miller.

En vertu de la politique controversée établie pour la première fois par l’administration Trump, les fonctionnaires fédéraux sont en mesure de contourner les procédures d’immigration habituelles pour se protéger contre la propagation du COVID-19, ce qui signifie que davantage de personnes seront expulsées si elles entrent illégalement dans le pays.

“Et donc le message à tous les adolescents du monde … le message à tous les adultes du monde qui souhaitent envoyer illégalement leur mineur ici : la frontière est complètement ouverte pour eux”, a déclaré Miller. “C’est très dangereux pour les mineurs; c’est très dangereux pour l’Amérique, et c’est complètement contraire à notre souveraineté nationale.”

LE SYSTÈME DE GARDE D’ACCUEIL AMÉRICAIN DÉJÀ ÉTENDU AU MAXIMUM ALORS QUE LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS CONTINUENT DE TRAVERSER LA FRONTIÈRE SUD

Des points chauds pour le trafic du travail des enfants ont été identifiés dans des endroits riches en agriculture comme Enterprise, Alabama et Woodburn, Oregon, qui font maintenant l’objet d’une enquête par des responsables fédéraux, a d’abord rapporté Bloomberg.

Les emplacements auraient été identifiés comme suspects après avoir découvert que le HHS avait relâché des dizaines d’enfants dans la région, dans certains cas au même sponsor.

Un code postal dans Enterprise, qui a été identifié comme ayant un certain nombre d’abattoirs de poulets, a été interdit de recevoir d’autres mineurs de la garde fédérale à moins qu’un parent biologique ne reçoive l’enfant.

Une pratique similaire aurait été adoptée à Woodburn, une zone entourée de vastes champs agricoles.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’AFL a demandé à l’administration de fournir tous les documents relatifs aux “enregistrements post-libération” pour les mineurs reçus depuis le 20 janvier 2021. Fox News n’a pas pu contacter immédiatement le HHS pour commenter.

Le groupe a en outre souligné une préoccupation concernant les enfants placés auprès de parrains adultes sans papiers aux États-Unis.

“Dans la plupart des cas, les sponsors de l’UAC n’ont pas de statut légal eux-mêmes – et ce sont souvent les mêmes personnes qui ont payé pour que l’UAC soit illégalement amené aux États-Unis”, a écrit l’AFL dans une demande FOIA consultée par Fox News. “Le placement par le HHS de ces UAC avec ces sponsors complète simplement la dernière étape d’un cycle de contrebande en substituant les États-Unis aux organisations de contrebande.”

Le groupe a fait valoir que le manque de freins et contrepoids sur ces personnes a aggravé la crise humanitaire et a demandé que le HHS fournisse toutes les informations sur les enfants qui ont été placés avec des adultes sans papiers et toute comparution manquée par la suite.