Un chien de soutien émotionnel meurt sur un vol d’Hawaiian Airlines

— Hawaiian Airlines a répondu : “Nous sommes profondément désolés du décès du chien de notre client. Nous avons partagé les résultats de l’autopsie avec le propriétaire de l’animal plus tôt dans la semaine, et nous sommes en train de rendre les restes du chien.”

Un chien de soutien émotionnel de 2 ans est mort… et le propriétaire veut des réponses de Hawaiian Airlines.

Le chien, un pit-bull nommé Louis, était apparemment censé voyager dans la soute de Kona à Honolulu, puis à Seattle, mais le chien n’y est jamais parvenu. Le propriétaire du chien a déclaré que la compagnie aérienne lui avait dit que le chien était décédé à Honolulu, mais il n’y avait aucune explication sur ce qui s’était passé.

Le chien est décédé le 21 juillet et le propriétaire attendait un rapport d’autopsie et des informations sur l’endroit où se trouvait le chien au moment de sa mort, mais jusqu’à présent, on nous dit que Hawaiian est resté silencieux. Le propriétaire, Dr. Randall Carpio, affirme que la compagnie aérienne a effectivement pratiqué une autopsie mais ne lui a pas remis le rapport, lui disant seulement par téléphone que l’autopsie n’était pas concluante.

Le Dr Carpio dit également que la compagnie aérienne ne lui a pas donné les restes du chien.

Le Dr Carpio avait de grands projets pour Louis. Le médecin dit que le chien avait un tempérament et un comportement engageants et qu’il était soigné pour apporter un soutien émotionnel aux enfants et aux personnes âgées. Le Dr Carpio dit que Louis allait en fait devenir membre de son équipe médicale pour apporter un soutien à ses patients.

L’avocat du propriétaire du chien Evan Oshan raconte TMZ … “Nous voulons savoir comment Louis est mort et s’il est découvert qu’il y a eu négligence ou cruauté envers les animaux. Nous appelons les responsables gouvernementaux à enquêter et à déposer les accusations nécessaires, le cas échéant. Nous évaluons toutes les options juridiques et prendrons les mesures appropriées et chercherons tous les recours juridiques disponibles en vertu de la loi pour obtenir justice pour Louis”

L’avocat nous dit qu’ils envisagent toutes les options légales.

Nous avons contacté Hawaiian Airlines pour obtenir des commentaires … jusqu’à présent, aucun mot en retour.

Publié à l’origine — 7:22 AM PT