Un chien maigre, tout est puces : Horton-Tucker ne carbure pas non plus

Ce fut l’une des plus agréables surprises de la saison dernière. L’irruption de Talen Horton-Tucker avec les Lakers de Los Angeles Il nous invitait à penser que les Californiens avaient sorti du chapeau un buteur combustible et un extérieur plus qu’intéressant.

Probablement, mais le joueur né à Chicago pèse lourdement sur la décision de rester au Staples Center car la franchise ne voulait pas l’échanger aux Raptors de Toronto en échange de Kyle Lowry. Ses statistiques NBA ne cessent de s’aggraver et confirment encore une fois que les Lakers avaient tort.

Talen Horton-Tucker cette saison : 10.3 PPG 2.6 APG 38,0 FG% 22,1 3P% sur 3,4 tentatives (pire dans l’histoire des Lakers) Il a 5-33 ans contre trois en décembre. pic.twitter.com/QJ2cgW17fP – StatMuse (@statmuse) 30 décembre 2021