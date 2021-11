Un chien malade se bat pour sa vie après avoir été jeté au bord de la route – Appel de lancement de la RSPCA | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Jack Russell Terrier, qui aurait environ deux ans, a été retrouvé abandonné par un membre du public sur Victoria Road vendredi. Le chien, qui souffre de parvovirus, a été emmené d’urgence chez les vétérinaires locaux qui se battent pour lui sauver la vie.

La RSPCA enquête sur l’incident et appelle toute personne disposant d’informations à la contacter.

L’inspecteur de la RSPCA, Prisca Giddens, a déclaré: «Ce pauvre Jack Russell a été retrouvé au bord de la route et remis aux vétérinaires.

« Il souffre de diarrhée et de maladie sévères et des tests ont révélé que cela est malheureusement dû au parvovirus, une maladie virale hautement contagieuse avec un taux de mortalité élevé chez les chiens non traités.

«Ce pauvre chien est incroyablement mal et pour le moment, nous ne savons pas s’il s’en sortira, mais les vétérinaires font tout ce qu’ils peuvent pour aider.

« Il n’est pas micropucé et ne porte pas de collier lorsqu’il est trouvé, nous demandons donc des informations pour essayer de savoir comment ce pauvre chien a été abandonné dans cet état.

« Nous comprenons que la situation des gens peut changer, ce qui peut signifier qu’ils ne peuvent plus se permettre de s’occuper de leurs animaux de compagnie, mais il n’y a jamais d’excuse pour abandonner un animal comme celui-ci, et en particulier un chien qui est clairement si mal et a besoin de soins vétérinaires urgents. .

