Un chien meurt après avoir été éjecté d’une voiture à 100 km/h – la police lance une enquête | Royaume-Uni | Nouvelles

Le lurcher a été projeté du camion de déménagement sur l’A52 à Radcliffe-on-Trent, dans le Nottinghamshire, vers 14 h 45 mercredi. Le témoin Chris Hallam a déclaré qu’il circulait le long de la route lorsqu’il a vu quelque chose « voler dans les airs ».

M. Hallam a arrêté son véhicule et s’est précipité pour aider le chien qui gisait au bord de la route.

Il a mis l’animal dans le coffre de sa voiture et l’a emmené chez Minster Vets à Nottingham.

Mais le chien, appelé Ice, a dû être abattu en raison de ses blessures.

M. Hallam a déclaré: « C’était juste la chose la plus horrible que j’aie jamais vue, la pauvre n’avait aucune chance.

« Je conduisais le long de la route quand j’ai remarqué quelque chose qui volait dans les airs alors que je passais devant une vieille camionnette de type agriculteur venant dans la direction opposée.

« Je me suis garé dans une aire de stationnement et j’ai couru pour aider et deux autres gars qui se sont également arrêtés ont dit qu’ils avaient vu une agitation sur le siège arrière juste au moment où cela s’était produit.

« Nous sommes donc presque sûrs qu’il a été délibérément jeté et nous ne comprenons tout simplement pas comment quelqu’un pourrait vouloir faire ça à un chien.

« Le bruit venant de lui était déchirant, il souffrait tellement alors je l’ai emmené à la RSPCA au début.

« Mais ils ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire, alors je l’ai emmené chez un vétérinaire et ils sont venus dans ma voiture et l’ont mis sous sédatifs et mis sur une civière.

« Je suis allé travailler et ma mère m’a téléphoné plus tard pour me dire qu’il n’avait pas survécu.

« Il avait eu des fractures au bassin et des blessures internes qu’ils n’ont pas pu opérer.

« J’étais dévasté parce que s’il avait vécu, nous allions lui offrir sa maison pour toujours.

« Nous savons que son nom était Ice d’après la puce électronique, mais le problème, c’est que lorsque les vétérinaires ont appelé le nom sur la puce, ils ont juste dit » oh, j’ai vendu ce chien « .

« Je suis convaincu que cela a été fait exprès. Si c’était un accident, vous sauriez que quelque chose s’était passé et vous vous arrêteriez.

« Tu ne partirais pas et ne le laisserais pas allongé sur le bord de la route pour mourir. »

Une porte-parole des vétérinaires a ajouté: « Il était tellement terrifié et souffrait beaucoup.

« Nous avons dû le mettre sous sédatif à l’arrière de la voiture avant de pouvoir le sortir pour l’examiner, c’est à ce moment-là que les scans ont montré les problèmes de blessures internes. »

La police du Nottinghamshire a ouvert une enquête et appelle toute personne disposant d’informations à entrer en contact.

L’inspecteur Rob Lawton a déclaré: « La police a malheureusement été informée qu’un membre du public avait voyagé le long de l’A52, Whatton, vers 14 h 45 mercredi (20 octobre 2021) lorsqu’elle a vu un chien tomber d’un véhicule.

« Le véhicule ne s’est pas arrêté et un membre du public s’est arrêté et a récupéré le chien grièvement blessé.

« Je suis profondément attristé d’apprendre qu’après avoir été emmené chez un vétérinaire local, le chien a perdu la vie.

« Le bien-être de nos animaux est quelque chose que je prends très au sérieux et qui est très important pour moi. De même, je sais que c’est important pour la communauté de Rushcliffe.

« Bien que le véhicule n’ait pas encore été localisé, nous examinerons bien sûr toute information nouvelle ou supplémentaire qui nous sera fournie.

« En tant que propriétaire de trois chiens, je sais à quel point il est important de comprendre les responsabilités liées à la protection et à la possession d’animaux de compagnie, y compris la sécurité de votre chien.

« Je tiens sincèrement à remercier le membre de l’équipe publique et vétérinaire pour leurs efforts en essayant de sauver le chien.

« Si vous avez des informations ou des images de dashcam relatives à l’incident, veuillez nous contacter au 101 en citant le numéro d’incident 398 du mercredi 20 octobre 2021. »