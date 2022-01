Un chien meurt sur le vol Southwest, la famille blâmant la compagnie aérienne

Un passager du sud-ouest affirme que la compagnie aérienne est en faute après que son chien n’a pas pu respirer dans son transporteur et a subi une mort tragique lors d’un vol.

Le bouledogue français de 3 ans, nommé Charlie, était un animal de compagnie de confort et un passager payant qui avait volé dans un transporteur de chiens sur un vol SW le mois dernier à destination de la Pennsylvanie.

Le compagnon de Charlie Courtney nous dit que le chien a commencé à avoir des problèmes respiratoires lors d’un vol de correspondance de leur voyage du 21 décembre. Elle prétend que lorsqu’elle a essayé d’ouvrir le porte-avions ou de sortir Charlie, un agent de bord a refusé de l’autoriser et a menacé de faire demi-tour, sinon Courtney ferait face à d’autres conséquences.

Courtney dit que c’était « brutal » et prétend que Charlie était par ailleurs en bonne santé. Elle pense qu’il a surchauffé et qu’il a subi un coup de chaleur et des convulsions en raison de la température lors de son premier vol – bien qu’on nous dise qu’une autopsie n’a pas été effectuée pour le confirmer.

Elle prétend qu’elle avait demandé à un accompagnateur de ce premier vol d’augmenter la climatisation pour refroidir Charlie. Pendant le vol de correspondance, elle affirme avoir essayé d’expliquer qu’il mourrait s’il continuait à avoir du mal à respirer … mais n’a pas été autorisée à l’aider alors qu’il gémissait pour respirer.

En conséquence, elle allègue que le personnel de Southwest « l’a laissé mourir ». Courtney est une technicienne en radiologie qui dit qu’elle a voyagé aux États-Unis pour aider les patients de Covid, et Charlie était son animal de soutien.

L’avocat de Courtney Evan Oshan dit à TMZ que son client ne s’est vu offrir qu’un remboursement de billet, mais qu’il veut maintenant poursuivre en justice pour la perte de Charlie et pour la douleur et la souffrance. Elle veut également que l’hôtesse de l’air soit renvoyée.

Un porte-parole de Southwest nous dit… « Nous sommes découragés d’apprendre le décès de l’animal de compagnie de cette cliente et nous avons été en contact avec elle pour en savoir plus. Des dizaines de milliers de clients voyagent avec des chats et des chiens chaque mois sur Southwest. l’avion, les animaux doivent rester dans leurs transporteurs bien ventilés à tout moment pour le confort et la sécurité des autres clients. »