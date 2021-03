Un chien policier de l’Oregon provoque une controverse sur son nom ressemblant à un rappeur – RedState ⋆ .

De nos jours, même les animaux peuvent être annulés.

Et en Oregon, récemment, une telle chose s’est produite.

En quelque sorte.

Le département de police de Bend de l’État a longtemps qualifié un chien de «Lil ‘Kim».

Dans les publications Facebook ainsi que dans les communiqués de presse officiels, les BPD ont salué le Belge Malinois.

Mais – comme vous le savez peut-être – il y a aussi un artiste du même nom.

Ce serait Kimberly Denise Jones, rappeuse AKA, actrice et personnalité de la télévision Lil ‘Kim.

lil kim a livré des barres et regarde ici pic.twitter.com/CdZjthYtvu – amir (@youwereoffbeat) 24 mars 2021

Voici Kim et d’autres stars du film à succès Moulin Rouge:

RT @MissyElliott: @xtina @LilKim @Pink @ MYAPLANET9 🎉🎊🎂 20e anniversaire de #LadyMarmalade HISTORY 🙌🏾 Il fallait être là !!! 😉👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/pJ8GQ72uG9 – Ivan (@ rnb_001) 27 mars 2021

Quelques tubes de Lil ‘Kim, par Billboard.com:

Sucre (donne-moi un peu)

Bâton magique

Do U Wanna Roll (Thème Dolittle)

Combien de coups de langue?

Appelez-moi (de Booty Call)

De retour à Bend, Oregon, Lil ‘Kim, la chienne, s’est récemment retrouvée sous (plutôt qu’en) chaleur.

L’activiste Riccardo Waites – fondateur de la Central Oregon Black Leaders Assembly – a envoyé des courriels de plainte au chef de la police Mike Krants.

Cela a conduit à une rencontre entre les deux.

Dans une vidéo jeudi, Riccardo a expliqué l’accord doggone:

«C’est un petit chien noir, un chien K9, que la police appelle ‘Lil’ Kim ‘. Si vous êtes une personne de couleur ou si vous êtes fan de Lil ‘Kim, vous connaissez son importance dans le Hip Hop. Vous savez aussi qu’elle est une rappeuse de gangsters.

En bout de ligne:

«Pour être honnête, je ne veux pas voir Lil ‘Kim mordre [nonwhites]. »

Tel que relayé par Oregon Public Broadcasting, il s’avère que le chien avait été surnommé «Lil ‘» parce qu’elle est… lil’:

Le chef a appelé «Lil ‘Kim» le «surnom» du chien, qui, selon lui, découle de sa petite taille par rapport aux autres K-9 avec la force.

En réponse, Riccardo avait demandé: «Pourquoi justifiez-vous pourquoi le chien s’appelle Lil ‘Kim, au lieu d’accepter que cela blesse les gens de la communauté?»

«Bien que cela puisse paraître une question mineure ou sans importance pour certains», a-t-il dit, «ce n’est pas à ceux d’entre nous qui se souviennent de la façon dont les chiens policiers ont été utilisés contre les militants des droits civiques et les personnes de couleur qui manifestaient pacifiquement dans les années 1960 et sont encore utilisés comme un moyen de contrôle des foules et d’intimidation aujourd’hui. »

Mike a déclaré à Oregon Public Broadcasting qu’il avait compris le bouleversement:

«Bien que le chien ne porte pas le nom d’un musicien, il est important de reconnaître que certaines personnes peuvent le supposer ou le croire. Je pense qu’aux yeux de certains membres de la communauté, il existe un lien historique avec l’utilisation des chiens, en particulier sur les manifestants et les membres de la communauté noire, et cela, cela pourrait faire craindre les chiens.

OPB rapporte que « [Mike] nie [Riccardo’s] les appels l’ont amené à donner des instructions aux agents sur un changement de nom.

Pourtant, c’est exactement ce qu’il a fait.

Vous serez heureux de savoir que le chien – qui travaille dans le département depuis quatre ou cinq ans – vient de se faire couper les cheveux: ils ont pris un «petit» sur le dessus:

«Nous l’avons abordé précédemment, en interne, et le chien s’appelle Kim.»

Je suppose que tout est bien qui finit bien.

Donc, si jamais vous êtes un suspect à Bend, Oregon, et que vous êtes pourchassé et mutilé par un K9 de la police, soyez tranquille: le nom de ce chien n’était en aucun cas «Lil ‘».

De rien.

-ALEX

Voir plus de pièces de moi:

Le Pentagone forme un bureau de la diversité et de l’inclusion, installe un chef qui a comparé Trump à Hitler

L’événement LSU explore la « religion de la rage blanche », déclare que le « conservatisme » pourrait être un « euphémisme pour la suprématie blanche »

Meghan McCain écrase le babying de Biden par la presse: il n’y a « pas besoin de le bavarder partout »

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! Veuillez sonner dans la section Commentaires ci-dessous.