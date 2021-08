Un chien policier héros retourne au travail après avoir été poignardé cinq fois .

Kaiser avait l’air heureux de se remettre au travail après son épreuve (Photo: @MPSCroydon)

Un chien policier a repris ses fonctions après avoir été grièvement blessé lors d’une attaque au couteau il y a deux mois.

Kaiser a été poignardé jusqu’à cinq fois à la tête et une fois sous l’œil alors qu’il tentait de maîtriser un intrus dans le Kent plus tôt cette année.

Il s’est retrouvé avec de vilaines blessures, mais il avait l’air beaucoup mieux hier lorsqu’il a repris son travail de jour.

Le maire et la mairesse de Bromley sont même venus souhaiter bonne chance à Kaiser et lui offrir un nouveau jouet pour le féliciter de son rétablissement.

La police du Met à Croydon, où est basé Kaiser, a déclaré sur Twitter: “ Après avoir été brutalement poignardé en juin, PD Kaiser et son maître PC Woolcott ont été accueillis par le surintendant principal Dave Stringer et le maire et la mairesse de Bromley ce matin.

“Kaiser a été ravi d’un nouveau jouet offert par le maire pour sa bravoure.”

Kaiser était en patrouille avec le PC Mark Woolcott vers 23 heures le dimanche 30 mai lorsqu’ils ont été appelés au sujet d’un intrus dans le jardin arrière d’une maison sur Luxted Road à Orpington.

Le couple a trouvé un homme sur une piste derrière la maison et Kaiser a été poignardé alors qu’il tentait de le maîtriser.

Kaiser doit être soigné par un vétérinaire après avoir été poignardé à cinq reprises (Photo: MPS Croydon)



Le maire de Bromley lui a donné un nouveau jouet (Photo: MPSCroydon)

Malgré l’attaque, il a pu garder le contrôle du suspect assez longtemps pour permettre aux agents de le détenir.

Il a été transporté d’urgence chez le vétérinaire où, heureusement, les coups portés au sommet de la tête ont touché un os, évitant de justesse une blessure durable, ou pire.

À l’époque, la surintendante Emma Richards, du groupe de travail du Met, qui comprend l’unité de soutien aux chiens, a déclaré que Kaiser avait “de la chance d’être en vie”.

