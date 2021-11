Un chien qui n’était jamais sorti avant son sauvetage cherche maintenant un nouveau foyer – Appel de la RSPCA | Royaume-Uni | Nouvelles

Charlie, un croisement de cinq ans, a été sauvé par la RSPCA Cymru d’une grange délabrée au Pays de Galles avec 44 autres chiens en janvier. Il était tellement terrifié à son arrivée au Newport Animal Center de l’association caritative qu’il n’a pas bougé du coin de son chenil pendant six semaines.

En mai, Charlie a repris confiance en lui pour faire ses premiers pas à l’extérieur.

Il n’était jamais sorti, n’avait jamais porté de collier ou s’était promené avant d’être secouru.

Mais près d’un an plus tard, Charlie est décrit comme un « chien différent » avec une « petite personnalité effrontée » qui « adore les câlins ».

La conseillère en comportement et en bien-être, Hayley Moorey, a déclaré: «Charlie vivait dans des conditions inappropriées dans une dépendance délabrée avec 44 autres chiens et n’avait jamais connu une vie normale avant de venir chez nous.

« Sa petite personnalité effrontée est maintenant vraiment sortie et il a montré à tout le monde que le temps et la patience payaient vraiment.

« C’est un chien différent de l’animal nerveux et renfermé qui est arrivé ici il y a près d’un an, et il mérite vraiment de trouver une belle maison après tout ce qu’il a traversé.

« Il adore se laisser entraîner avec tous ses amis les chiens ici au centre et continue de rencontrer et de développer des relations avec différents membres du personnel.

Un grand jardin serait un plus pour lui permettre de passer du temps avec ses propriétaires avant de sortir se promener.

La nouvelle famille de Charlie devra également lui rendre visite plusieurs fois au centre pour tisser des liens avec lui.

Il pourrait vivre avec un autre chien mâle calme et confiant, ou une femelle stérilisée.

Charlie était l’un des 45 chiens retirés d’une propriété à Ceredigion après que le propriétaire a accepté de travailler avec la RSPCA lorsque la situation est devenue incontrôlable.

Pour plus d’informations sur Charlie, cliquez ici.