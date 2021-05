Un chien retrouvé enterré vivant sous des rochers dans les Highlands écossais obtient une nouvelle maison

UNE

chien qui a été retrouvé enterré vivant a été adopté par l’un des agents de protection des animaux qui l’a sauvé.

Jake le Border Collie a été découvert par des randonneurs après avoir été laissé pour mort sous un tas de rochers dans les Highlands en novembre de l’année dernière.

Ils ont alerté la SPCA écossaise qui l’a secouru et l’a emmené chez un vétérinaire. Il avait plusieurs fractures du crâne et de la mâchoire et était aveugle d’un œil.

Un inspecteur écossais de la SPCA l’a décrit comme « l’un des pires cas » d’abus de chien qu’elle ait jamais vu.

L’inspecteur Yvonne Sloss a déclaré: “Quand j’ai vu Jake pour la première fois, j’ai ressenti un choc, de la tristesse et de l’incrédulité que quelqu’un lui ait délibérément fait cela.

LIRE LA SUITE

« Sa tête était tellement enflée et il était dans un état terrible. Nous ne pensions pas qu’il s’en sortirait.

«Il était dans le coma lorsque nous sommes arrivés chez le vétérinaire où il a reçu des soins d’urgence.

« Miraculeusement, Jake a survécu à la nuit. Ce n’est que lorsqu’il a été transféré dans notre clinique vétérinaire de Glasgow que nous avons découvert à quel point c’était grave.

“Le pauvre Jake avait besoin de beaucoup de soins pour l’aider à récupérer à la fois mentalement et physiquement.”

Pennsylvanie

Jake a subi plusieurs opérations pour enlever l’œil endommagé et les dents cassées en novembre de l’année dernière.

Après un peu moins de six semaines de traitement, le collègue de Mme Sloss, l’inspecteur Mark Greener, qui a participé au sauvetage, a décidé de le ramener chez lui.

M. Greener a déclaré: «Quand Jake est rentré à la maison avec moi, il était encore incroyablement fragile. Ses fractures n’avaient pas complètement guéri et il était incapable de fermer sa mâchoire.

«Jake avait besoin de soins spécialisés et il lui a fallu du temps pour se remettre et vraiment guérir. Il lui a fallu du temps pour me faire confiance, mais maintenant qu’il le fait, nous sommes liés pour toujours.

«Nous sommes toujours à l’extérieur et Jake adore jouer. Je ne pouvais vraiment pas imaginer la vie sans lui maintenant. Je suis tellement reconnaissant aux passants qui ont trouvé Jake. Sans eux, il n’aurait peut-être pas survécu ce jour-là.