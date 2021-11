Un chien retrouve son propriétaire après avoir sauté seul dans le train pour une aventure ferroviaire

Kapsel a pris un train d’environ 30 minutes pour se rendre dans la région de Dublin (Photo : @BrianMLloyd/Twitter)

Un chien sympathique qui a ravi les passagers des trains en Irlande a retrouvé son propriétaire après une brève aventure ferroviaire.

Kapsel s’était généralement bien comporté mais ne pouvait que garder ses pattes sur la table dans son excitation lors du voyage improbable de Newbridge à Heuston, Dublin, mardi après-midi.

Au cours de son tour gratuit, il a bien regardé Straffen, a posé pour des photos à bord et s’est fait de nouveaux amis.

Brian Lloyd, un journaliste de cinéma, a qualifié l’animal de « un chien si adorable », expliquant qu’il était « si sympathique et gentil avec tout le monde dans le train ».

Il a tweeté des photos de Kapsel et a déclaré : » Quelqu’un a-t-il manqué un chien à Newbridge ? Ce type a sauté dans le train pour Heuston il y a environ 10 minutes.

‘Chien amical, prend un animal de compagnie comme aucun problème. A un collier mais pas de nom ou de détails dessus !’

Après le voyage d’environ 30 minutes, au cours duquel Brian a imaginé Kapsel regardant Straffan, il a ajouté: « Le personnel de Heuston s’occupe de lui, si quelqu’un le reconnaît. » J’espère qu’il a apprécié son petit voyage.

Il a posé pour des photos et s’est fait des amis à bord (Photo : @BrianMLloyd/Twitter)



Il obtiendra un tracker GPS après ses ébats (Photo: @BrianMLloyd/Twitter)

L’utilisateur de Twitter ‘Pkokuu’, qui semble être le propriétaire du chien, a déclaré: ‘Kapsel est de retour à la maison maintenant, un grand merci à tous ceux qui ont pris soin de lui dans sa petite aventure.

« Je suis vraiment content qu’il soit entre de bonnes mains, il obtiendra un traceur GPS et une étiquette avec mon numéro »

Ils ont ajouté que Kapsel est le mot polonais pour « bouchon de bouteille » – un objet qu’ils collectionnent, c’est pourquoi le nom est resté.

Kapsel est de retour à la maison maintenant, merci beaucoup de vous être occupé de lui dans sa petite aventure ð??¤£â??¤ï¸?? – pkokuu (@Pkokuu) 23 novembre 2021

Pkokuu a également remercié Irish Rail de s’être occupé de son nouvel ami.

Mais la société semble être bien entraînée à le faire, mentionnant que Kapsel était «un autre» chien qui aime prendre le train depuis Newbridge.

Et l’utilisateur de Twitter, Angela Gallagher, a suggéré qu’il était le troisième de la région « ces derniers temps » à monter à bord pour un tour gratuit.

