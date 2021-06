Un chien s’est précipité chez le vétérinaire après avoir eu un brin d’herbe coincé dans le nez .

Ce visage n’est pas dérangé (Photo: South Lincs Vet Group Ltd)

Monty, le terrier des West Highland, a été transporté d’urgence chez le vétérinaire après s’être fait coincer un énorme brin d’herbe dans le nez en reniflant dans le jardin.

Au début, les propriétaires Alan et Glennis Graham ne comprenaient pas pourquoi le petit Monty toussait et titubait en se promenant dehors.

Il avait reniflé les hautes herbes et inhalé une lame lâche de près de cinq pouces de long.

Le brin d’herbe s’est retrouvé coincé dans sa narine, mais ils n’ont pas pu le voir.

Le couple, de Little Haywood, Staffordshire, s’était arrêté avec Monty, 11 ans, à Gosberton, Lincolnshire, pour voir leur fils Jamie en route pour des vacances à Norfolk.

Glennis, 70 ans, a déclaré: «Nous sommes entrés dans la maison et Monty est allé dans le jardin.

«Il allait bien pendant quelques minutes, puis il a commencé à frissonner, à éternuer, à tousser et à se soulever.

«Nous pensions qu’il allait être malade. Cela n’a pas disparu. Il n’était pas malade, mais il a commencé à dribbler, ce qu’il ne fait pas normalement car c’est un terrier des West Highland.

« Il était très affligé.

Pauvre gars (Photo: South Lincs Vet Group Ltd)

Jamie a trouvé l’adresse de l’hôpital vétérinaire de Sutterton à proximité et la famille a chargé Monty dans la voiture.

Sur le chemin, Glennis a été horrifié de voir du sang couler du nez de Monty et sur sa couverture.

Il craignait que le pauvre chien n’ait une hémorragie, mais lorsque le vétérinaire l’a examiné, il a remarqué un peu d’herbe.

Le tiré et tiré, révélant un brin d’herbe de près de cinq pouces de long était le coupable.

Glennis a déclaré: “L’herbe avait provoqué une réaction et c’est pourquoi elle saignait.

“Dès que le vétérinaire l’a sorti avec une pince à épiler, Monty allait à nouveau bien.”

On a dit au couple que si l’herbe avait été poussée plus haut, cela aurait pu causer des blessures graves ou même la mort.

«C’était fantastique – dès que c’était parti, il allait bien. Bien sûr, cela aurait pu entrer dans ses poumons », a déclaré Glennis soulagé.

«J’en parlais à mon frère, et il a dit qu’un de ses amis avait un chien qui a inhalé une graine.

«Le chien l’a inhalé dans ses poumons, a contracté une infection et est décédé.

“Je suppose que nous avons eu beaucoup de chance que Monty ait réagi comme il l’a fait.”

Plus : Royaume-Uni



Monty s’est depuis complètement rétabli, mais South Lincs Group Vet Ltd, la société en charge de l’hôpital vétérinaire de Sutterton, a lancé un avertissement aux propriétaires de chiens.

« Pas étonnant que Monty ait été mal à l’aise. Monty s’est tout de suite senti beaucoup mieux et a continué à Norfolk pour ses vacances », ont-ils déclaré.

« Monty a eu beaucoup de chance que ses propriétaires trouvent un vétérinaire si rapidement.

« Il est choquant de voir jusqu’où les graines d’herbe et les brins d’herbe peuvent migrer, ce qui peut alors être extrêmement difficile à localiser et à éliminer.

« Veuillez vous assurer de vérifier le corps de vos animaux de compagnie, y compris leurs pattes, leurs oreilles, leurs yeux et leur nez lorsque vous venez de zones herbeuses, et appelez votre vétérinaire dès que possible si vous pensez que votre animal de compagnie peut avoir une graine d’herbe.

“Plus tôt votre animal vient chez nous, plus vous avez de chances de résoudre le problème plus tôt.”

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk



PLUS : Les chiens de sauvetage qui sont tombés amoureux et sont maintenant inséparables ont besoin d’un nouveau foyer ensemble



PLUS : Barman laisse ses chiens choisir ses potentiels partenaires romantiques



PLUS : L’homme saute dans la Tamise gelée pour sauver des semaines de chiot après avoir perdu son autre chien

L’e-mail lifestyle de Metro.co.uk

Le correctif

Recevez vos actualités et fonctionnalités indispensables sur le style de vie directement dans votre boîte de réception.

Pas convaincu? En savoir plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();