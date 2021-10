Un chiffon pour nettoyer vos appareils Apple vous coûtera 19 $

Si vous avez déjà été préoccupé par le nettoyage en toute sécurité de vos produits Apple, vous pouvez désormais utiliser un chiffon officiel à 19 $ fabriqué par Apple pour le faire. Apple a publié ce chiffon de polissage après l’événement d’aujourd’hui en plus de ses nouveaux MacBook Pro, des puces M1 Pro et Max et des AirPod de troisième génération (via .).

Photo par Apple

Le chiffon de marque Apple, composé de matériaux non abrasifs non spécifiés, sera disponible à l’achat séparément. À part le logo Apple estampé dessus, on ne sait pas en quoi le chiffon est différent d’un chiffon en microfibre typique que vous pouvez obtenir pour une fraction du prix.

Apple recommande d’utiliser un «chiffon doux et non pelucheux» et d’éviter «des chiffons abrasifs, des serviettes, des essuie-tout ou des articles similaires» lors du nettoyage de vos appareils Apple, qui sont autant de soucis que ce chiffon à 19 $ met au repos. Sur la page produit du chiffon, Apple indique qu’il peut nettoyer les écrans – et le verre nano-texturé – sur n’importe quel appareil Apple. Oui, il existe une liste de compatibilité si vous vous posez la question.

Cela rappelle le chiffon de polissage nécessaire pour nettoyer le coûteux écran nano-texture Pro Display XDR. Avons-nous mentionné que le tissu est en fait gratuit avec le Pro Display XDR ? Apparemment, 6 000 $ est le prix que vous devrez payer si vous voulez un seul morceau de tissu inclus avec votre achat.