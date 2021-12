Un chiot abandonné en raison d’un handicap retrouve sa maison à temps pour Noël

« Elle est si drôle, curieuse, aimante, vivante, et nous ne serions pas sans elle » (Photo: SWNS)

Quand Amanda et Steve Hofford ont entendu parler de Roo le whippet, ils ont su qu’ils devaient l’avoir dans leur vie.

La jeune Roo est née avec une patte avant et ses propriétaires l’ont confiée à une association caritative pour les animaux car elle n’avait pas le temps de s’occuper d’elle.

Quand elle avait deux mois, Croix Bleue l’a placée dans une famille d’accueil, mais heureusement, elle a maintenant trouvé un foyer pour toujours chez les Hofford – à temps pour la saison des vacances.

Amanda a déclaré: «Nous n’avions jamais été sans chien depuis 34 ans, donc pour dire que nous avons tous ressenti que la perte était un euphémisme.

«Tous nos six chiens précédents avaient été des chiens de sauvetage, il était donc évident de secourir à nouveau.

« Quand nous l’avons vue sur le site de la Croix Bleue, elle était absolument adorable. »

Quelle mignonne (Photo: Blue Cross / SWNS)



Amanda dit que Roo est comme n’importe quel autre chien (Photo: Blue Cross / SWNS)

La Croix Bleue a déclaré que Roo s’était rapidement installée dans sa nouvelle maison et se révélait être une fille très populaire.

« Elle était un ajout très recherché et nécessaire à notre famille », a déclaré Amanda. « Tous ceux qu’elle rencontre et accueille tombent amoureux d’elle.

« Elle est si drôle, curieuse, aimante, vivante, et nous ne serions pas sans elle. »

Tellement idiot (Photo : Croix Bleue / SWNS)



Amanda a déclaré: « C’était comme si elle avait vécu ici toute sa petite vie » (Photo: Blue Cross / SWNS)

De nos jours, les passe-temps de Roo incluent se blottir sur le canapé avec sa famille, se lier d’amitié avec d’autres chiens dans le parc et jouer avec ses jouets.

Amanda a déclaré: «Quand Roo est arrivée chez nous, sa famille d’accueil et Blue Cross s’étaient si bien occupées d’elle qu’elle était un délice.

« Elle s’est installée tout de suite le premier jour, c’était comme si elle avait vécu ici toute sa petite vie.

Roo adore les câlins (Photo : Croix Bleue / SWNS)

«Il lui manque une patte avant, mais ce n’est pas du tout un obstacle pour elle. Elle court partout, monte et descend les escaliers et fait absolument tout ce qu’un chien à quatre pattes ferait.

«Absolument rien ne l’arrête, on oublie souvent qu’il lui manque une jambe car cela n’a jamais été un problème.

« Nous n’avons pas eu à faire d’accommodement pour qu’elle soit à trois pattes parce qu’elle prend toute sa vie dans sa foulée et la vit pleinement. »

