Un chiot abandonné trouvé en train de dormir dans une vieille chaussure trouve une maison pour toujours .

Le petit Smesten était si faible qu’il pouvait à peine se tenir debout. (Photo : Presse à confiture)

Un homme qui a trouvé un adorable chiot abandonné en utilisant une vieille chaussure comme abri, lui a donné un foyer aimant où il vit maintenant comme un roi.

Goran Marinkovic, de Kraljevo, en Serbie, nourrit régulièrement des animaux errants et des animaux abandonnés.

En mars de l’année dernière, il marchait le long d’une route lors de ses tournées habituelles pour aider les animaux affamés lorsqu’il est tombé sur le petit chiot.

Goran a également malheureusement trouvé un chiot mort à quelques mètres de là, et le couple était entouré d’ordures et de sacs en plastique.

Le petit chien solitaire utilisait une chaussure comme abri et dormait à l’intérieur pour se réchauffer.

Il était si petit et faible qu’il avait du mal à marcher.

Un autre chiot mort a été retrouvé à quelques mètres de Smesten. (Photo : Jam Press/Goran Marinkovic)

Goran a offert un repas au petit chiot, et il a dévoré la nourriture en quelques secondes.

«Je me suis retourné accidentellement et j’ai vu ce petit chien. Sa sœur ou son frère gisait mort à quelques mètres de là », raconte Goran.

«Il manquait de force. Comme j’ai toujours de la nourriture pour chien avec moi, je lui ai tout de suite proposé un repas, qu’il a accepté.

«Les mots ne peuvent décrire la taille du chiot et à quel point il avait faim. Il était plus petit que la taille d’une chaussure.

Le petit chien utilisait cette chaussure pour s’abriter. (Photo : Jam Press/Goran Marinkovic)

“Il a été jeté par de mauvaises personnes qui l’ont littéralement laissé à la décharge.”

Goran a ensuite emmené le chiot chez le vétérinaire où il a été examiné, et bien qu’il ait faim, il n’a eu aucun problème de santé.

Après l’avoir nommé Smesten, Goran l’a lentement soigné.

Six mois plus tard, alors qu’il était beaucoup plus fort, une femme a adopté Smesten dans son foyer aimant.

«Je l’ai emmené chez le vétérinaire. Heureusement, il était en bonne santé », se souvient-il.

Maintenant, Smesten a été adopté et s’épanouit dans un foyer aimant. (Photo : Jam Press/Goran Marinkovic)

“Après quelques mois, une femme qui voulait désespérément Smesten et l’a adopté, et il vit maintenant comme un roi.”

Smesten est devenu un chien en bonne santé et affectueux, plein d’énergie et qui aime jouer avec d’autres animaux de compagnie, mais apprécie également sa sieste.

Goran continue de nourrir les animaux abandonnés dans les rues de Serbie.

Il travaille généralement seul, mais reçoit parfois l’aide d’amis en raison du coût de la nourriture et des dépenses vétérinaires.

«Je nourris dans la rue des animaux abandonnés qui ne reçoivent pas de nourriture des humains et n’ont pas de propriétaires», explique Goran.

« Leurs nombres sont en constante augmentation. »

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();