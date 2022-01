Un chirurgien de Birmingham radié du registre médical pour une chirurgie de marquage du foie | Royaume-Uni | Des nouvelles

Simon Bramhall a travaillé à la University Hospitals Birmingham NHS Foundation en 2013 lorsqu’il a utilisé une machine à faisceau d’argon pour dessiner ses initiales sur deux patients, dont l’un a subi un échec une semaine après l’opération.

Les initiales de Bramhall, dessinées sur environ 4 cm de haut, ont été découvertes après l’opération d’un autre médecin.

Le Medical Practitioners Tribunal Service l’a qualifié d' »acte né d’un certain degré d’arrogance professionnelle », ajoutant qu’il « avait violé » la confiance entre les patients et les médecins lors d’une audience lundi avant de rayer le nom de Bramhall du registre.

Au cours du tribunal, il a également été révélé que les actions de Bramhall avaient causé « un préjudice émotionnel important » à l’un des patients, bien qu’elles n’aient causé aucun « dommage physique durable ».

En décembre 2017, Bramhall a admis deux chefs d’agression par coups à la Crown Court de Birmingham, mais a nié l’agression causant des lésions corporelles réelles et a été condamné à effectuer 120 heures de travail non rémunéré et à trouver 10 000 £.

La BBC a également rapporté qu’il avait été suspendu de sa profession pendant au moins cinq mois.

Lors du dernier tribunal de lundi, un rapport a révélé les conclusions d’une audience de révision le 4 juin 2021, qui a conclu que l’aptitude de Bramhall à exercer n’était plus entachée de motifs de ses condamnations pénales.

La décision de suspension a également été portée en appel par le General Medical Council (GMC), et un juge de la Haute Cour a annulé la peine.

Le tribunal a ajouté que le chirurgien était de « bonne moralité auparavant », ajoutant que sa radiation du registre médical était la « sanction proportionnée », car le « contact global de la fourniture de soins vitaux » ne l’emportait pas sur la « violation flagrante de la dignité de son patient. et l’autonomie ».

Le MPTS a rayé son nom du registre avec une ordonnance de suspension immédiate mise en place après l’audience pour couvrir une période d’appel de 28 jours.