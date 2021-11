Un chirurgien du NHS qui a travaillé sur la ligne de front de Covid décède après avoir attrapé un virus

Irfan Halim, 45 ans, a passé neuf semaines en soins intensifs après avoir aidé d’innombrables personnes souffrant du coronavirus

Un médecin qui a passé des mois loin de ses quatre jeunes enfants à travailler dans les services de Covid a perdu sa propre bataille contre le virus.

Le docteur Irfan Halim, un chirurgien respecté, a été admis à l’hôpital après s’être effondré pendant un quart de travail, selon sa famille.

L’homme marié de 45 ans, qui a quatre enfants de moins de 12 ans, a été décrit comme « dix hommes dans un seul corps » par sa femme au cœur brisé.

Au plus fort de la première vague de la pandémie, le Dr Halim a passé quatre mois isolé de sa famille alors qu’il travaillait en première ligne pour lutter contre la maladie.

Sa femme a écrit sur une page de collecte de fonds qu’il avait passé les deux dernières années à sauver la vie des personnes atteintes de Covid-19 et qu’elle pense qu’il a attrapé le virus au travail.

Il est lui-même tombé malade pour la première fois le 10 septembre et a passé neuf semaines en soins intensifs avant de mourir le week-end dernier.

Le médecin basé à Swindon » s’est battu pour être avec ses enfants tous les jours » alors qu’il était sous respirateur, mais il n’a pas pu être sauvé.

Irfan Halim, un chirurgien qui travaillait dans la région de Swindon, laisse dans le deuil quatre enfants de moins de 12 ans

Sa femme Saila a déclaré: « Mon bien-aimé Irfan est décédé le dimanche 14 novembre à 19h51 paisiblement alors que je le tenais dans mes bras en lui murmurant des prières et de l’amour dans ses oreilles avec son frère et sa sœur entourés de ses beaux amis. »

Le Dr Halim a été traité dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Swindon pendant deux semaines avant d’être transféré à l’hôpital Royal Brompton de Londres pour recevoir de l’aide respiratoire.

Dans un article déchirant sur les réseaux sociaux, Mme Halim a déclaré: » Irfan, vous m’avez donné quinze années magiques en tant que femme, quatre beaux enfants, de merveilleux souvenirs qui me dureront jusqu’à mes derniers jours dans ce monde.

«Vous avez consacré 25 années de service au NHS en tant que chirurgien général consultant.

Pendant les premiers mois de la pandémie, il s’est isolé de sa famille pour s’assurer qu’il ne transmettait pas le virus

« Irfan, tu n’étais pas seulement mon meilleur ami, mais le meilleur ami de tous nos enfants et de tant d’autres. »

Un collègue a déclaré: « En tant que combattant, il n’a jamais abandonné. Il a continué à croire qu’il s’en remettrait.

Metro.co.uk a contacté le Great Western Hospital NHS Foundation Trust pour commentaires.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();