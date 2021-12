Un chirurgien général de Floride déclare que l’administrateur de Biden « prévient activement » les traitements par anticorps monoclonaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le chirurgien général de Floride Joseph Ladapo a accusé l’administration Biden d' »empêcher activement la distribution efficace de traitements par anticorps monoclonaux » aux États-Unis, selon une lettre adressée mardi au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra.

L’administration Biden a récemment suspendu les expéditions de traitements par anticorps COVID-19 fabriqués par les principales sociétés pharmaceutiques Regeneron et Eli Lilly au milieu des affirmations selon lesquelles ces traitements ne sont pas efficaces contre la variante omicron du coronavirus.

Le gouvernement fédéral continue de fournir le Sotrovimab, un anticorps monoclonal de la société Glaxosmithkline, qui agirait contre omicron.

Ladapo a conclu sa lettre en faisant référence aux commentaires que Biden a faits lundi selon lesquels il n’y avait pas de solution de la part du gouvernement fédéral pour mettre fin à la pandémie de près de deux ans.

« Il n’y a pas de solution fédérale. Cela est résolu au niveau de l’État », a déclaré Biden à l’époque en réponse au gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, avertissant le président de ne pas laisser « les solutions fédérales entraver les solutions de l’État ».

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis prend la parole lors d’une conférence de presse devant le nouveau chirurgien général de l’État, le Dr Joseph Ladapo, à la Neo City Academy de Kissimmee, en Floride, le 22 septembre 2021. (Photo de Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via .)

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) s’est opposé à l’affirmation de Ladapo, déclarant à Fox News Digital dans un communiqué : « Le gouvernement fédéral a fourni et continuera de fournir à la Floride des traitements qui peuvent aider à améliorer les résultats des patients, à réduire le stress sur établissements de santé et sauver des vies. Nous n’avons jamais cessé d’allouer ou d’expédier des produits thérapeutiques COVID-19 en Floride.

« En ce qui concerne les traitements par anticorps monoclonaux, le gouvernement fédéral a alloué environ 22 000 doses au cours des deux dernières semaines seulement (11 050 doses la semaine dernière et 10 576 doses cette semaine). Cela s’ajoute aux quelque 28 000 doses de produit qu’ils ont sous la main de leurs commandes précédentes », poursuit le communiqué.

« En d’autres termes, la Floride devrait disposer d’une offre importante de produits – et plus que la plupart des autres États. »

NOUVEAU CHIRURGIEN GÉNÉRAL DE FLORDIA : LES DONNÉES NE SOUTIENNENT PAS LES MANDATS DE MASQUE À L’ÉCOLE

Le nouveau chirurgien général de l’État, le Dr Joseph Ladapo, prend la parole lors d’une conférence de presse à la Neo City Academy de Kissimmee, en Floride. (Photo de Paul Hennessy / SOPA Images/Sipa USA) (Sipa via AP Images)

Ladapo, que DeSantis a nommé en septembre après la démission de l’ancien chirurgien général, a également fait la une des journaux pour s’opposer à des mesures telles que les mandats de masque scolaire.

En septembre, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a critiqué l’administration Biden pour avoir remanié la distribution des anticorps monoclonaux d’une manière qui entravera gravement la disponibilité du traitement dans plusieurs États sous contrôle républicain.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a alarmé les autorités de plusieurs États rouges du sud – où les anticorps sont largement utilisés – après avoir annoncé que l’agence modifierait la façon dont le traitement COVID-19 est distribué.

Tyler O’Neil et Houston Keene de Fox News ont contribué à ce rapport.