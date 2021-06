Un choc d’approvisionnement XRP pourrait arriver si Ripple décide de régler le procès contre la SEC, déclare un expert juridique en crypto

Un expert juridique en crypto prédit que le jeton natif XRP de Ripple pourrait faire face à un choc d’approvisionnement si la société basée à San Francisco règle son procès avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Dans une nouvelle vidéo, l’avocat et partisan de XRP Jeremy Hogan discute d’un scénario dans lequel Ripple est en mesure de régler sa bataille juridique avec la SEC et comment cette tournure des événements pourrait avoir un impact sur XRP.

«Je pense qu’un accord de règlement inclurait probablement Ripple payant une pénalité, mais une pénalité spécifiquement limitée aux dates précédant le procès. Un règlement n’inclurait probablement pas la restitution des bénéfices aux acheteurs en raison de l’impossibilité de déterminer comment répartir les fonds. Un règlement pourrait également très bien contenir un terme qui inclut des limitations sur les ventes de XRP libéré de l’entiercement. »

Hogan postule également qu’un règlement inclurait probablement un accord qui limiterait la vente de XRP aux ventes privées pour les entreprises et les clients, réduisant ainsi l’offre de XRP sur le marché.

«Cela limiterait ou ralentirait en effet le flux de XRP sur le marché. Les ventes à la section D ou aux acheteurs corporatifs ne peuvent alors pas être mises en bourse pendant six mois, peut-être jusqu’à un an. Un règlement contenant ce terme entraverait essentiellement le flux de XRP sur le marché pour les années à venir. »

L’avocat note que si Ripple parvenait à un règlement avec la SEC, cela en ferait la première entreprise de cryptographie à être entièrement approuvée par les régulateurs.

«Le règlement mettrait XRP au clair en ce qui concerne les violations des valeurs mobilières et autres. Ripple serait la première société de cryptographie à être à 100% en clair de la SEC. »

Image en vedette : Shutterstock/Harry Costello

Le post XRP Supply Shock pourrait arriver si Ripple décide de régler le procès de la SEC, déclare Crypto Legal Expert est apparu en premier sur The Daily Hodl.

