Meilleure réponse: Nous avons discuté avec divers experts en éducation et nous pensons que Oui, les Chromebooks conviennent aux enfants de la maternelle, à quelques réserves près.

Un Chromebook est-il approprié pour un jardin d’enfants ?

Si vous vous demandez si les Chromebooks sont bons pour les maternelles, nous avons ce qu’il vous faut. Vous avez déjà lu notre réponse à cette question, mais nous voulions la qualifier en fonction des commentaires que nous avons reçus des éducateurs, des administrateurs, des décideurs et des fabricants de produits. Le consensus général était que, oui, les Chromebooks pourraient être de bons appareils informatiques pour les élèves aussi jeunes que les jardins d’enfants. Avec des batteries longue durée, une construction durable et un logiciel adapté à l’âge, ces appareils sont spécialement conçus pour résister aux exigences d’un jeune étudiant. Néanmoins, il est important de considérer ce que vous voulez que vos enfants accomplissent sur un Chromebook. Sera-ce leur principal conduit vers leur école, un apprentissage supplémentaire à la maison, un dispositif de divertissement plus sûr et adapté aux enfants, ou s’agira-t-il d’une combinaison de tout ce qui précède ?

Voici ce que nous ont dit les éducateurs

Différentes écoles et districts scolaires aux États-Unis et dans d’autres pays ont des besoins, des budgets et des politiques variables qui influencent leur décision d’équiper les jeunes élèves d’appareils technologiques. Là où je vis, les élèves plus âgés (collégiens et lycées) reçoivent un ordinateur portable individuel à emporter chez eux (généralement un Chromebook), mais ce n’est pas nécessairement le cas pour les élèves plus jeunes. Cristina Nguyen, porte-parole de l’Austin Independent School District (AISD), m’a dit que “Austin ISD ne fournit pas de Chromebooks aux élèves de l’éducation de la petite enfance. Les élèves de la maternelle à la deuxième année reçoivent des iPads restreints. Une fois que les élèves entrent en troisième année, ils reçoivent un ordinateur portable.”

De nombreuses écoles ont distribué des Chromebooks et d’autres appareils comme des iPad aux jeunes élèves, en particulier pendant la pandémie.

J’ai demandé à l’une de mes amies proches (qui est également une enseignante de troisième année de l’AISD) comment sa classe utilise les Chromebooks, et elle m’a dit que cela avait radicalement changé au cours des dernières années. Elle a déclaré qu’avant COVID, sa classe devait partager des appareils avec jusqu’à trois autres salles de classe à l’école, mais une fois que la pandémie a frappé et que les élèves apprenaient à distance, tout a changé. Désormais, chaque élève de sa classe/école dispose d’un Chromebook individuel, bien qu’avec le retour des modèles d’apprentissage hybrides et en personne, les cas d’utilisation évoluent. Elle a déclaré que ses étudiants en personne, en particulier, sont fatigués des appareils, mais que le district adopte pleinement un modèle d’apprentissage hybride. “Nous sommes passés de zéro à 100 du jour au lendemain, puis de nombreux enfants se sont rapidement épuisés.” La clé, a-t-elle dit, est de trouver un juste milieu avec l’apprentissage en personne et en ligne. “Nous ne voulons pas du tout abandonner la technologie”, a-t-elle déclaré.

Mais qu’il s’agisse d’une tablette telle qu’un iPad verrouillé ou d’un ordinateur portable tel qu’un Chromebook axé sur l’éducation, les experts semblent penser que ces appareils peuvent et doivent être utilisés avec des étudiants plus jeunes.

J’ai parlé à Matthew Johnson, directeur de l’éducation pour HabiloMédias, le Centre canadien pour l’alphabétisation numérique et médiatique. Johnson a déclaré que les Chromebooks sont tout à fait appropriés pour les étudiants de cet âge particulier.

“Ce qui compte vraiment, c’est qu’ils font partie d’une expérience supervisée et guidée et qu’une réflexion approfondie a été menée sur la façon dont ils peuvent être utilisés pour répondre aux besoins particuliers des enfants d’âge préscolaire et maternelle”, a déclaré Johnson.

Johnson a ajouté que les Chromebooks sont parfaits pour motiver activement les enfants à utiliser la technologie pour créer et apprendre, avec des cas d’utilisation de la photographie de base, de l’animation stop-motion et de la lecture. Avoir un appareil dédié qui peut être utilisé pour créer de l’art, lire et même regarder des vidéos éducatives et adaptées à l’âge (sous supervision) peut être vraiment stimulant pour le développement des esprits.

Les parents et les enseignants doivent encourager leurs jeunes élèves à utiliser les Chromebooks comme outils de découverte et d’exploration.

“Cela demande beaucoup de réflexion et une planification minutieuse de la part des enseignants et des parents”, a déclaré Johnson. Mais, ajoute-t-il, ce que les enfants font avec les appareils compte.

“Impliquer vos enfants dans la réalisation de projets demande un peu plus d’investissement au départ et un peu plus de temps”, a déclaré Johnson, mais les résultats peuvent en valoir la peine. “Faire des médias, de la science citoyenne, des quêtes Web… ce sont tous de très bons moyens de leur montrer que leur utilisation de l’écran ne doit pas nécessairement être passive… qu’elle peut être créative… qu’elle peut être éducative… . et qu’ils peuvent l’utiliser pour accomplir des choses.”

Voici ce que les fabricants d’appareils ont à dire

Nous avons également contacté certains des principaux fabricants de Chromebooks destinés à l’éducation. Bien qu’ils aient, bien sûr, soutenu l’idée que les élèves plus jeunes utilisent leurs appareils, ils avaient également des réflexions importantes à partager.

Bill Avey, responsable mondial de l’éducation chez HP, a déclaré que son entreprise adoptait une approche réfléchie à cette question.

“Comme pour toute technologie, cela dépend de la façon dont elle sera utilisée. Les appareils Chrome OS et les Chromebooks peuvent ajouter une expérience éducative précieuse pour les groupes d’âge, de la maternelle à l’enseignement postsecondaire et au-delà”, a-t-il déclaré.

Avey a ajouté que : “Les Chromebooks avec navigation à écran tactile et le bon logiciel éducatif peuvent être extrêmement attrayants pour vos élèves avant qu’ils n’acquièrent des compétences en lecture, navigation ou clavier. Par exemple, un enfant de la maternelle peut pratiquer la reconnaissance sonore et accéder à un livre numérique à lire avec le bon logiciel d’alphabétisation. À mesure que les élèves développent leurs compétences et leurs connaissances, les appareils Chrome OS peuvent répondre à leurs besoins et capacités croissants.”

Kelly Odle a déclaré que son employeur, Acer, “affirme que les Chromebooks sont des appareils appropriés pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année. Cela dit, les modèles ont été conçus pour convenir à ce large éventail d’âges de 5 à 18 ans”. Odle a ajouté que pour les élèves plus jeunes, “Acer recommande aux écoles et aux parents d’envisager des Chromebooks plus petits, durables et dotés de fonctions de sécurité supplémentaires pour protéger les jeunes élèves et augmenter le retour sur investissement des produits.” Acer est également l’un des fabricants qui a vanté le fait que ses Chromebooks sont conformes aux principales normes de sécurité des jouets afin que leurs jeunes utilisateurs soient protégés des produits chimiques nocifs et des bords tranchants.

En fin de compte, en tant que parent ou tuteur, la décision de donner ou non à votre jeune enfant un Chromebook ou un appareil technologique vous appartient. Il existe de nombreuses raisons valables de le faire, que ce soit pour l’éducation, le divertissement ou la découverte. Comme pour toutes les bonnes choses, les Chromebooks doivent être utilisés avec détermination et avec modération et peuvent être un outil puissant dans le développement d’un jeune enfant.

Le Chromebook C214 Flip d’ASUS a été notre premier choix en tant que meilleur Chromebook pour les jeunes enfants et les étudiants plus âgés, car il s’agit d’un ordinateur portable fiable, durable et économique.

Notre choix

ASUS Chromebook Flip C214

Sécurité enfants

Le Chromebook Flip C214 d’ASUS est sorti depuis un certain temps maintenant, mais c’est toujours notre Chromebook préféré pour les jeunes enfants. Il peut gérer les gouttes, la saleté et les déversements, et il est étonnamment performant pour son prix. Si vous pouvez opter pour le modèle avec le stylet intégré pour plus de plaisir créatif.

