Un chroniqueur avertit Hillary Clinton de « supplier » d’être candidate au Dem 2024

Il y a quelques jours seulement, le PDG de Gettr, Jason Miller, a suggéré qu’Hillary Clinton se positionne pour devenir la candidate démocrate à la présidentielle en 2024.

À l’époque, le chroniqueur Robert Spencer de PJMedia a noté qu’elle avait soudainement fait des apparitions, y compris une lecture récente de son discours de « victoire » de la course de 2016, qui n’a pas été utilisé lorsqu’elle a perdu contre le président Donald Trump.

Spencer a expliqué : « Compte tenu du fait qu’Hillary est l’un des êtres humains les plus artificiels et les plus calculateurs de la planète, la question doit être posée : pourquoi maintenant ? Hillary a eu plus de quatre ans pour sortir ce discours, dont elle est clairement fière. Qu’est-ce qui est différent aujourd’hui dans la situation qui l’a amenée à infliger ce discours à un monde à son insu ? »

Spencer a écrit: «Au moment où les élections de 2024 se dérouleront, Hillary aura 77 ans, mais Joe Biden, s’il est toujours avec nous autant qu’il l’est maintenant, aura près de 82 ans, et Kamala Harris sera toujours aussi manifestement inapte à être présidente des États-Unis comme elle l’est maintenant, même si d’ici là elle a servi quelque temps (Dieu nous aide) dans le Bureau ovale. Le banc des démocrates, comme Stacey Lennox l’a récemment détaillé, est encore plus faible. Alors pourquoi pas Hillary ? Après tout, elle maintient qu’elle a remporté les élections en 2016 en premier lieu ; elle croit clairement qu’elle peut vaincre Trump (s’il est bien le candidat républicain, et encore une fois, à son avis) en 2024.

Comment Hillary Clinton est allée bien au-delà d’être visible. Une chroniqueuse du New York Post a déclaré dans une interview à Fox News qu’elle suppliait d’être la bonne.

Miranda Devine a expliqué: « Je pense que cela vous en dit plus sur l’état du Parti démocrate que sur la pauvre Amérique, qu’ils envisagent même Hillary Clinton, qu’elle ne se moque pas seulement de l’école pour avoir levé la tête au-dessus le parapet, d’avoir si désespérément et si manifestement sa main levée et disant « prends-moi, prends-moi ! »

« La classe de maître, soi-disant, qu’elle a donnée l’autre jour que les gens paient 20 $ par mois pour regarder, dans laquelle elle a lu son discours de victoire non prononcé puis a pleuré à la fin sans vraies larmes, c’était elle qui suppliait le le peuple américain et suppliant le Parti démocrate de la considérer comme une alternative à Joe Biden, car après tout, elle est plus jeune que lui.

Elle a ajouté : « Ça va être un cauchemar. Et vraiment, le sous-texte est que seule Hillary Clinton, qui a été si étroitement trompée de victoire contre Donald Trump en 2016, elle seule peut sauver l’Amérique. Et c’est son shtick. Elle ne s’arrêtera pas, elle le fera jusqu’à son dernier souffle, elle veut se justifier.

