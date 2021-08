Un chroniqueur de MSNBC qualifie les républicains pro-vie d’« extrémistes » comme les talibans 10z viral

in

Un chroniqueur de MSNBC a utilisé sa plate-forme mardi pour dire aux républicains pro-vie qu’ils ne valent pas mieux que les talibans qui détestent les femmes.

« Écoutez, personne ne dit que le GOP et les talibans sont tout aussi mauvais », a écrit Dean Obeidallah. «Mais au cours des derniers mois seulement, nous avons vu des républicains défendre des mesures visant à priver les femmes de liberté sur leur propre corps, ainsi que s’opposer aux lois visant à protéger les femmes de la violence et à garantir que les femmes reçoivent le même salaire que les hommes. Et ils l’ont fait, au moins en partie, pour imposer leurs croyances religieuses à tous les autres.

Obeidallah non seulement qualifie certains pro-vie d’« extrémistes » pour leurs convictions qu’une femme devrait mener son bébé à terme même en cas de viol, mais dit également que c’est le résultat d’une « lecture étroite des croyances de leur religion », un peu comme celle des talibans. idéologie.

Alors qu’Obeidallah a convenu que “nous devons tous nous inquiéter de ce que l’avenir peut réserver aux femmes afghanes”, il a déclaré que les républicains qui valorisent la vie dans l’utérus ne devraient pas avoir leur mot à dire sur la question car ils n’ont pas encore “prouvé qu’ils sont sincèrement concernés avec la défense des droits des femmes.

En plus d’avoir inculpé des législateurs tels que le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy et la représentante Elise Stefanik pour avoir voté contre des projets de loi partisans déguisés en aide aux femmes et refusé d’éliminer le mythique « écart de rémunération entre les sexes », Obeidallah affirme que « la capacité des femmes à contrôler leur son propre corps devrait être un droit humain garanti, mais la plupart des GOP semblent désespérés de le leur refuser. »

« Si le GOP veut montrer qu’il est sincèrement préoccupé par les droits des femmes en Afghanistan, il peut commencer par défendre les droits humains des femmes aux États-Unis. femmes sur la base des croyances religieuses extrêmes de ses membres. Semble familier?” il a conclu, notant que de nombreux républicains de la Chambre ont signé un mémoire juridique à l’appui de l’annulation de Roe v. Wade.

Les défenseurs pro-vie ont critiqué Obeidallah et MSNBC pour la colonne offensive, l’appelant pour avoir exploité les femmes afghanes et calomnié les républicains pro-vie.

« L’Amérique est un pays sur sept qui autorise l’avortement sur demande pour quelque raison que ce soit jusqu’à la naissance, nous sommes en compagnie de la Chine et de la Corée du Nord. Les législateurs pro-vie doivent être félicités pour leur courage à contester ce statu quo extrême – et ils devraient être encouragés par le fait que la majorité des Américains sont de leur côté désireux d’humaniser nos lois », a déclaré la présidente de la liste SBA, Marjorie Dannenfelser, dans un communiqué. déclaration.

