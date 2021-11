Les médias continuent de minimiser l’inflation de masse dans l’économie actuelle, y compris le chroniqueur du New York Times David Brooks, qui a encouragé une « économie chauffée à blanc » et a déclaré qu’il avait une « haute tolérance » pour l’inflation.

« Je veux une économie chauffée à blanc », a-t-il déclaré. « Je veux une économie chauffée à blanc qui augmentera les salaires au bas de l’échelle, ce qui se produit, qui ramènera les gens sur le marché du travail, ce qui se produit, qui répand la richesse dans tout le pays et ne se concentre pas dans quelques villes. »

La poussée de Brooks en faveur d’une économie hyperactive est due à sa reconnaissance de la société « se désagrégeant » ces dernières années, a-t-il déclaré, dans des domaines tels que l’inégalité des revenus et le travail. Mais la conséquence de ces pressions est ce qui fait resurgir l’inflation.

« Comme nous ne pouvons pas vraiment affiner une économie, nous sommes probablement en surchauffe et nous obtenons de l’inflation », a-t-il déclaré.

L’inflation post-pandémique, a-t-il dit, est moins une menace que l’inflation de Jimmy Carter des années 1970 qui, selon lui, « se construit sur elle-même ».

« J’ai une grande tolérance à l’inflation dans ce type d’économie parce que je pense que nous en avons besoin en tant que société pour guérir », a-t-il déclaré. « Mais s’il s’avère que l’inflation des années 1970 s’accélère, cela devient son propre monstre. Et je ne pense pas que nous le sachions. Et j’ai lu un million d’économistes sur le sujet, et croyez-moi, ils ne savent pas. »

Ce n’est pas la première fois qu’un expert des médias atténue la crise de la hausse des prix à l’approche des fêtes de fin d’année. Stephanie Ruhle de MSNBC a affirmé dans une interview avec l’animateur de « Sunday Today » Willie Geist plus tôt ce mois-ci que les Américains « en moyenne » peuvent se permettre le des prix plus élevés qui accompagnent l’inflation, ce qui lui a valu le surnom de « Stéphanie Antoinette » de la part de ses détracteurs.

« Le sale petit secret ici, Willie, alors que personne n’aime payer plus, en moyenne, nous avons l’argent pour le faire », a-t-elle déclaré sur NBC. « L’épargne des ménages a atteint un niveau record pendant la pandémie, nous n’avions vraiment nulle part où sortir et dépenser. »

