Un chroniqueur du NYT redouble d’efforts pour défendre Randi Weingarten en tant que champion du maintien des écoles ouvertes

Les gros titres des médias le 11 janvier

La chroniqueuse du New York Times Michelle Goldberg était sur la défensive pour sa protection constante du président de la Fédération américaine des enseignants Randi Weingarten, la présentant comme une championne de la normalisation des écoles pendant la pandémie de coronavirus.

« J’ai soutenu que si de nombreuses personnes lui reprochaient la fermeture des écoles, elle s’était en fait efforcée de garder les écoles ouvertes », a commencé son article lundi en se référant à une chronique qu’elle avait écrite en décembre. « Une critique courante de l’article était que Weingarten essayait juste, avec mon aide, de sauver sa réputation alors que la preuve des méfaits d’une scolarité interrompue s’est accumulée. »

LA COLONNE DU NEW YORK TIMES FLAMMÉE POUR DÉPUIS RANDI WEINGARTEN COMME CHAMPION DU GARDE DES ÉCOLES OUVERTES

Goldberg a cité un tweet du sénateur Tom Cotton, R-Ark., qui s’est moqué de la « tournée de réadaptation » de Weingarten ainsi qu’un article de Fox News sur le contrecoup de sa chronique de décembre initialement intitulée « Cette femme peut-elle sauver l’éducation publique américaine? » et un tweet balayant l’article pour avoir « bien vieilli » au milieu du Chicago Teachers Union, forçant les écoles de Windy City à fermer pendant plusieurs jours au milieu de la vague Omicron.

« Peut-être que je suis juste sur la défensive, mais je pense qu’il a bien vieilli », a réagi Goldberg. « Il me semble clair, alors que j’observe la réaction des écoles publiques à Omicron, que Weingarten, avec d’autres dirigeants syndicaux, essaie d’éviter les fermetures, même au risque de mettre en colère certains membres du syndicat. La grande majorité des les écoles du pays, après tout, sont ouvertes, même s’il y a probablement de meilleures raisons de fermer maintenant qu’il n’y en a eu depuis le printemps 2020. Là où les écoles ont fermé, c’est principalement pour des raisons logistiques – il y en a tout simplement trop de nombreux membres du personnel sont malades. »

Michelle Goldber (à gauche), Randi Weingarten (à droite). Source : New York Times/.

Weingarten a insisté auprès de Goldberg sur le fait que Chicago « est une anomalie » car la grande majorité des écoles publiques à travers le pays sont ouvertes.

Goldberg s’est demandé pourquoi Weingarten n’avait pas exigé l’enseignement à distance, car les membres de l’AFT seraient « massivement » à aller à distance pendant quelques jours pendant la flambée de COVID, ce à quoi le patron du syndicat a répondu : « Les enfants, notre société, nos communautés ont beaucoup besoin de faire tout ce que nous peut pour créer la normalité », ajoutant: « Que ce soit les enfants qui apprennent, que ce soit des problèmes d’isolement, que ce soit l’économie, cela dépend trop du fonctionnement des écoles. »

RANDI WEINGARTEN FAIT FACE À UN RÉCLAMATION POUR RÉCLAMATION AFT ESSAYÉ DE ROUVERTURE DES ÉCOLES À PARTIR D’AVRIL 2020

« Supposons une seconde qu’il n’y ait pas cet environnement toxique », a déclaré Weingarten. « Je pense que ce que vous verriez en fait, c’est que beaucoup de gens se sentent plutôt bien que des écoles soient ouvertes et que les communautés se réunissent pour faire ce que nous avions l’habitude de dire que nous devrions faire, à savoir : les écoles devraient être la première priorité. «

Goldberg a conclu l’article en écrivant : « C’est la situation la plus difficile à laquelle elle ait jamais été confrontée en tant que dirigeante syndicale, m’a dit Weingarten. Beaucoup d’enseignants sont effrayés et épuisés. L’histoire, pour l’instant, est que la plupart de ceux qui peuvent en haut. »

WASHINGTON, DC – 21 OCTOBRE : Randi Weingarten, président de l’American Federation of Teachers, ainsi que des membres du Congrès, des parents et des défenseurs des soins de devant le Capitole des États-Unis le 21 octobre 2021 à Washington, DC. (Photo de Paul Morigi/. pour MomsRising Together)

Goldberg s’est battu pour Weingarten dans un article publié en novembre intitulé « Les démocrates ont désespérément besoin d’écoles pour revenir à la normale », écrivant comment le patron du syndicat « veut voir la fin du masquage extérieur comme première étape vers le dénouement d’autres restrictions Covid ».

« Le CDC a clairement indiqué que tout le monde peut se démasquer à l’extérieur à moins d’être en contact étroit les uns avec les autres », a déclaré Weingarten à Goldberg à l’époque. « Et je pense que les écoles devraient faire cela pendant la récréation. Et je pense que nous devons donner aux parents et aux enseignants une feuille de route sur ce qu’il faut pour commencer à annuler les mesures d’atténuation. Il était clair que les vaccins pour les enseignants nous ont aidés à rouvrir les écoles. C’est peut-être vaccins pour les enfants qui nous aident à démasquer les enseignants et les enfants dans les écoles. »

Mais ensuite, en décembre, Goldberg a écrit une chronique décrivant Weingarten comme un champion anti-verrouillage pour les parents qui veulent que leurs enfants aillent à l’école alors que les critiques la blâmaient pour les fermetures.

RANDI WEINGARTEN A DÉCHIRÉ APRÈS AVOIR DIT À MSNBC « NOUS ALLONS ESSAYER » DE RÉOUVRIR LES ÉCOLES APRÈS LE GUIDAGE DU MASQUE CDC

« [T]Le tuyau qui reproche à Weingarten la fermeture des écoles comprend mal le rôle qu’elle a joué au cours des 20 derniers mois », a écrit Goldberg. « Plutôt que de défendre les fermetures, elle a dépensé une grande partie de son énergie, à la fois en public et dans les coulisses, à essayer d’ouvrir les écoles. Et elle a essayé, parfois de manière inconfortable, d’agir en tant que médiatrice entre des parents désespérés qui pleurent les études interrompues de leurs enfants et des enseignants assiégés qui se sentent blâmés pour une calamité qu’ils n’ont pas créée. »

Weingarten a déclaré à Goldberg : « Une partie de mon travail consistait à défendre les mesures de sécurité qui aideraient les éducateurs à se sentir en sécurité… Et c’était une grande responsabilité. Mais mon travail consistait également à essayer de rouvrir les écoles, car l’apprentissage à distance n’allait pas. pour aider les enfants. »

Randi Weingarten, président de la Fédération américaine des enseignants, s’exprime devant une foule d’éducateurs en grève à la Capital High School de Charleston, Virginie-Occidentale, États-Unis, le 19 février 2019. REUTERS/Lexi Browning (REUTERS/Lexi Browning)

Le chroniqueur du Times a insisté sur le fait que Weingaten a commencé à élaborer une stratégie pour la réouverture des écoles dès le printemps 2020 et « a été franc sur les coûts sociaux continus de certaines restrictions de Covid ». Elle a également souligné une lettre qu’elle a envoyée au secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, et à la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, leur demandant « une sortie du masquage de l’école ».

« C’était avant la découverte d’Omicron, qui retardera presque certainement la fin du masquage scolaire obligatoire, du moins dans les régions du pays qui continuent d’être vigilantes pour essayer de freiner la propagation de Covid », a écrit Goldberg. « Mais cela montre comment, contrairement à la caricature de la droite à son égard, Weingarten s’est efforcée d’atteindre un lieu de plus grande normalité dans les écoles. »

À la suite d’une réaction intense sur les réseaux sociaux, le titre de l’article de Goldberg est passé de « Cette femme peut-elle sauver l’éducation publique américaine? » à « Nous avons désespérément besoin d’écoles pour revenir à la normale ».

Weingarten a une longue histoire de déplacement du poteau de but tout au long de la pandémie concernant la réouverture des écoles. Des e-mails ont montré que l’AFT influença les directives du CDC quelques jours avant que l’administration Biden ne publie les directives de réouverture des écoles en février.

Ce n’est que ces derniers mois que son ton a changé alors que les restrictions COVID deviennent de plus en plus impopulaires auprès des Américains.