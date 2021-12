Un chroniqueur du Washington Post accuse Trump de l’agression de la Russie envers l’Ukraine

Le chroniqueur du Washington Post, David Ignatius, a imputé l’agression continue de la Russie contre l’Ukraine à l’ancien président Trump, qui n’est plus en fonction depuis près d’un an.

Les tensions se sont intensifiées ces derniers mois entre les deux pays, le Kremlin écrasant la frontière ukrainienne avec des forces militaires, avec des craintes croissantes que la Russie envahisse son voisin dans les semaines à venir.

Mais selon Ignatius, les actions du président russe Vladimir Poutine ont été « encouragées par Trump ».

« Dans cette évolution vers le mépris des normes internationales, Poutine a été subtilement encouragé par l’ancien président Donald Trump, un compagnon de route imprudent », a écrit Ignatius jeudi. « Nous n’avons pas besoin d’une analyse complotiste des liens de Trump avec la Russie pour plaider cette affaire. Nous avons juste besoin d’examiner les faits. Trump a été sympathique à Poutine dans des déclarations publiques pendant près d’une décennie. Quant à l’Ukraine, Trump était si insouciant de sa sécurité qu’il a conditionné l’aide militaire américaine à des faveurs politiques lors du célèbre appel téléphonique de 2019 qui a abouti à sa première destitution. »

Le président Donald Trump, à droite, serre la main du président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion bilatérale en marge du sommet du G-20 à Osaka, Japon, le vendredi 28 juin 2019. (AP Photo/Susan Walsh)

Ignatius a poursuivi en énumérant diverses remarques que Trump a faites à propos de Poutine et de la Russie au fil des ans, suggérant que sa rhétorique douce envers l’adversaire mondial était enhardie.

« Trump a fait le travail de déstabilisation de Poutine pour lui. La Russie a toujours rêvé de renforcer la polarisation aux États-Unis et d’affaiblir notre démocratie. Cela s’est avéré être l’approche de Trump pour gouverner – au point d’essayer de renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020 . Maintenant, alors que Poutine envisage de s’installer en Ukraine, il voit une Amérique affaiblie par la division politique au bord du dysfonctionnement. Il voit un moment d’opportunité « , a écrit Ignatius.

Le chroniqueur du Washington Post a ensuite félicité le président Biden, qu’il a reconnu pour avoir « mobilisé une coalition pour punir Poutine de sanctions économiques sévères s’il franchissait la ligne, tout en recherchant une solution diplomatique », la qualifiant de « voie de désescalade ». . »

« Les partisans de Trump accusent Biden d’avoir fait croire à Poutine que l’Amérique reculait. Il ne fait aucun doute que le monde s’inquiète de la résolution américaine après le retrait chaotique de l’Afghanistan, mais dans la crise ukrainienne, Biden s’est comporté avec le bon mélange de fermeté et de diplomatie », Ignatius a écrit.

Poutine et Trump partagent le même livre de jeu. Défiez et perturbez ; plaider l’innocence lorsqu’ils sont confrontés ; négocier par intimidation. Ils agissent comme des lutteurs professionnels avec de fausses fanfaronnades théâtrales, mais le danger n’est que trop réel. L’état de droit est un concept noble, mais il doit être appliqué », a-t-il ajouté.

Le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine arrivent pour se rencontrer à la « Villa la Grange », à Genève, Suisse, le 16 juin 2021. (AP Photo/Patrick Semansky, File)

Les critiques ont critiqué la colonne à la fois sur son accent sur l’ancien président et sur les mérites de l’article lui-même.

« Si vous ne lisiez que cet article, vous ne sauriez pas que Joe Biden est président et ce depuis près d’un an », a réagi Stephen Miller, animateur de podcast de Versus Media, ajoutant « Juste des trucs incroyables ».

« Ignatius est l’un des grands, mais même les grands peuvent se tromper », a écrit Eli Lake, chroniqueur de Bloomberg. « Cette chronique tente de blâmer Trump pour l’agression de Poutine à la frontière ukrainienne. Il est vrai que la flagornerie rhétorique de Trump envers Poutine était affreuse. Mais sa politique était forte. »

« Il a armé l’Ukraine alors qu’Obama ne le faisait pas. Il a imposé des sanctions à Nordstream 2, alors que Biden ne le faisait pas. Il a nommé des faucons dans son cabinet nat sec. Il a fermé le consulat/station d’espionnage de la Russie à San Francisco. Il s’est retiré de l’INF et a reconnu Juan Guaido », a poursuivi Lake. « Alors oui, il est juste de critiquer la rhétorique de Trump comme provocatrice et dangereuse. Mais Biden est le président maintenant. L’esprit d’équipe de Poutine défie Biden. Et la réponse de Biden est d’offrir des concessions diplomatiques en échange d’une désescalade. »