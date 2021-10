Un « ciel rouge » au Cachemire

Le Coran déclare clairement qu’il n’y a pas de contrainte dans la religion et que « assassiner une personne innocente équivaut à tuer toute la race humaine ». (Source photo : .)

Par Farooq Wani,

Dans notre enfance, les anciens avaient l’habitude de dire que le ciel devient rouge chaque fois que quelqu’un est assassiné et nous le croyions. Puisque le meurtre était une chose rare à cette époque, donc, lorsque le ciel devenait rouge, nous l’associions à un meurtre quelque part très loin de l’endroit où nous vivions. Cependant, si nous parlions à nos enfants du phénomène « ciel rouge » comme nos parents nous l’avaient dit, ils ne le croiraient pas. Non pas parce qu’ils sont plus conscients, mais simplement parce que si cela était vrai, alors le ciel de la vallée du Cachemire n’aurait-il pas été perpétuellement coloré dans diverses teintes de rouge au cours des trois dernières décennies ?

En parlant des trois dernières décennies, moins on en dit, mieux c’est. Au cours de cette période, alors que le peuple du Cachemire a subi d’énormes souffrances, le militantisme a définitivement « mutilé » voire « assassiné » nos valeurs sociales et notre culture pluraliste. Par conséquent, le plus grand respect des valeurs humaines et de la coexistence pacifique, qui était au cœur de la culture cachemirienne, semble s’être éteint ou dépassé par l’arrogance et la tromperie. Aujourd’hui, alors que le ciel au-dessus du Cachemire peut ou non devenir rouge lorsque des innocents sont assassinés, son sol pourrait bien devenir progressivement rouge en raison d’une effusion de sang incessante.

Le Coran déclare clairement qu’il n’y a pas de contrainte dans la religion et que « assassiner une personne innocente équivaut à tuer toute la race humaine ». Chaque fois que le Prophète Mohmmad (PSL) envoyait ses hommes conquérir une région, il leur était strictement demandé de ne pas tuer quiconque n’était pas armé ou si la personne appartenait à une foi différente. Il a également interdit la persécution religieuse ou le vandalisme des sanctuaires religieux d’autres confessions.

Il est donc très regrettable que certaines personnes au Cachemire violent les principes de l’Islam en toute impunité. Cependant, la plus grande tragédie est que les « ulema » (savants musulmans ayant une connaissance spécialisée de la loi et de la théologie islamiques) et la « umma » (communauté de musulmans liés par des liens religieux) au Cachemire restent un spectateur silencieux de ces actes interdits. .

Depuis que le militantisme a levé sa tête hideuse au Cachemire, des innocents de diverses communautés ont été assassinés et même si personne n’a assumé la responsabilité de tels meurtres, chaque Cachemiri sait qui sont ces « tireurs inconnus » – peut-être pas de nom, mais certainement par le groupe auquel ils appartiennent. La « culture des armes à feu » au Cachemire est devenue une caractéristique permanente et c’est en effet très inquiétant car de nombreux experts pensent qu’après être entrés, les armes à feu ne disparaissent pas – ce sont les gens qui le font. Un autre gros point négatif de l’arme est qu’elle promeut la culture du « pouvoir, c’est bien », qui à son tour donne lieu au crime et à une foule d’autres maux sociaux.

La communauté majoritairement musulmane du Cachemire a toujours soutenu les communautés minoritaires et la condamnation généralisée des récents assassinats par les deux partis politiques et les Hurriyat témoigne du lien étroit qui existe entre les communautés religieuses du Cachemire. Des tentatives ont été faites dans le passé pour vicier l’harmonie communautaire, mais les gens ont sagement refusé d’être utilisés comme des pions dans ce jeu méprisable. Les récents assassinats à Srinagar sont la dernière tentative de communautarisation du Cachemire, auquel son peuple doit une fois de plus résister afin que ceux qui ont des intérêts particuliers ne réussissent pas dans leurs desseins néfastes.

En discutant avec l’auteur, le leader modéré des Hurriyat, le Dr GM Hubbi, a déclaré que « la violence n’a rien changé dans le spectre politique du Jammu-et-Cachemire, mais n’a apporté que chaos, misères, désastre économique, échec scolaire, désordre social et effusion de sang ». Ajoutant que ceux qui ciblent les non-musulmans ne sont que « des commerçants qui traitent la religion comme une marchandise dont ils tirent profit », Hubbi a averti les gens de ne pas être la proie de telles tentatives visant spécifiquement à polariser les communautés sur des bases religieuses au Cachemire.

Les récents assassinats de personnes appartenant aux communautés minoritaires sikh et cachemiri Pandit (KP) ont sérieusement érodé la bonne volonté et la confiance que la communauté majoritaire avait patiemment restaurées plus de trois décennies après l’exode des KP dans les années 1990. Une fois de plus, le moment est venu pour les Cachemiriens de réaffirmer leur solidarité les uns envers les autres, quelle que soit leur religion ou leur foi, afin que ceux qui pensent pouvoir nous diviser en tuant insensé des personnes innocentes des communautés minoritaires se rendent compte que leurs tentatives ne réussiront jamais.

Enfin, en plus d’instituer des mesures de sécurité supplémentaires pour assurer la sécurité des membres appartenant aux communautés minoritaires, le gouvernement devrait également impliquer toutes les couches de la société et le public en soulignant la futilité de la violence et la façon dont le meurtre d’innocents, sans même épargner les femmes, montre Cachemiris sous un très mauvais jour. Ceux qui sont à l’origine de ces meurtres savent qu’ils ne peuvent pas survivre si le public s’oppose à eux et donc, au cas où tous les Cachemiris s’uniraient pour condamner de tels meurtres aveugles, il y a de fortes chances que cette tendance ignoble prenne fin.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, commentateur télévisé, analyste politique et chroniqueur. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.