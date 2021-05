Un citoyen installe un fusil à lunette et tire sur un tueur de grand-mère terrorisant le complexe d’appartements de l’Arkansas ⋆ 10z viral

Un citoyen armé d’un fusil de chasse à lunette a tiré et tué un homme qui venait d’assassiner une femme de 87 ans dans un complexe d’appartements de Fort Smith, en Arkansas, mettant fin à un événement potentiel faisant de nombreuses victimes en recourant à la force meurtrière.

Zachary Arnold, 26 ans, a commencé à crier sur les résidents d’un complexe d’appartements à Fort Smith, exigeant « Vous les gars sortez d’ici, venez ici, tout le monde sort de cet immeuble maintenant », selon un témoin. Lois Hicks, 87 ans, et une autre femme sont sorties de leurs appartements, mais se sont retirées à l’intérieur lorsqu’elles ont remarqué qu’Arnold brandissait un fusil semi-automatique, selon la police.

Arnold a suivi Hicks à l’intérieur selon un témoin oculaire, profitant du fait qu’elle avait laissé sa porte entrouverte et l’a abattue. Le tireur serait ensuite retourné à l’extérieur et aurait commencé à tirer sur des résidences individuelles, attirant l’attention d’un voisin armé.

Le voisin anonyme a rapidement récupéré un fusil de chasse à lunette et a engagé Arnold, tirant et tuant le suspect. Un fusil de chasse peut être vu dans les images des conséquences, posé sur un perron en béton alors que la police envahit la scène.

Les résidents ont loué la rapidité d’esprit de leur voisin. “S’il ne l’a pas fait, qui sait à quel point cela aurait pu être pire”, a déclaré Amber Lane au média local 5News. Le gestionnaire immobilier de l’immeuble, Cherre Miller, aurait déclaré que les locataires avaient formé un comité à la suite de l’incident et choisi d’honorer le voisin qui a utilisé le fusil de chasse avec une plaque commémorative.

En mars, l’Arkansas a adopté une mise à jour de la loi Stand Your Ground de l’État qui supprime la nécessité d’un «devoir de battre en retraite» face à une menace, ce qui a suscité l’indignation des militants de gauche locaux. Stand Your Ground and Castle Les lois de style Doctrine ont longtemps été dans le collimateur des politiciens libéraux, qui qualifient souvent de telles lois de «racistes» sans plus d’explications.