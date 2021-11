Un civil abattu par des terroristes à Srinagar, deuxième attaque ciblée en moins de 24 heures

Le meurtre de Khan était la deuxième attaque des militants dans la ville au cours des dernières 24 heures. Un policier a été abattu dimanche soir dans le quartier de Batamaloo.

Lors de la deuxième attaque ciblée en moins de 24 heures, des terroristes ont abattu lundi soir un civil dans le quartier de Bohri Kadal à Srinagar. Mohammad Ibrahim Khan, un habitant du district de Bandipora, travaillait comme vendeur dans un magasin appartenant à un pandit cachemiri.

Après avoir été abattu par les ultras, Khan a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin où il a été déclaré mort.

Le meurtre de Khan était la deuxième attaque des militants dans la ville au cours des dernières 24 heures. Un policier a été abattu dimanche soir dans le quartier de Batamaloo.

Le chef de la Conférence nationale, Omar Abdullah, a condamné le meurtre du civil. « Le meurtre ignoble d’Ibrahim est répréhensible et je le condamne sans réserve. Malheureusement, Ibrahim est le dernier d’une série d’assassinats ciblés dans la vallée, en particulier à Srinagar. Qu’Allah lui accorde une place à Jannat », a tweeté Omar.

