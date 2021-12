Un classement réfléchi des personnages Netflix les plus insupportables et exaspérants de 2021

Beaucoup de personnages de Netflix peuvent être insupportables. Peu importe l’émission que vous regardez, il y aura toujours un personnage qui vous mettra vraiment à l’aise. Par exemple, à l’échelle universelle, nous avons tous été liquidés par Sherry de YOU mais croyez-le ou non, elle n’est pas vraiment ennuyeuse par rapport à d’autres personnages de grands spectacles cette année. Quoi qu’il en soit, voici un aperçu des personnages Netflix les plus ennuyeux de 2021 :

9. Chasseur de Ginny et de Géorgie

Écoutez, Hunter n’a rien fait pour m’ennuyer personnellement, mais ce que j’ai à dire, c’est : « Bon vendredi, Ginny », puis vous laisse regarder ce clip infernal et exaspérant de six secondes ci-dessous.

8. Pia de Clickbait

Maintenant, dois-je vraiment expliquer celui-ci ? Tout ce que je vais dire, c’est que sa frange m’a causé une grave détresse et un inconfort. Mais c’est à peu près la seule raison, d’où la raison pour laquelle son classement est si élevé mais suffisamment de dégâts ont été causés pour qu’elle soit incluse dans la liste.

7. Elle de The Kissing Booth 3

C’est peut-être parce que la majorité du scénario de Kissing Booth est plein de monologues prononcés par Elle mais, Jésus-Christ, elle est agaçante. C’est un cliché qui parle ambulant et pense que les règles ne s’appliquent pas à elle. Comme le fait qu’elle postulait à l’université dans le troisième film de cette année et qu’elle ne se souciait tout simplement pas de la date limite de candidature en ignorant les appels de Berkeley et de Harvard. De plus, cela m’a vraiment énervé quand elle portait ce costume de Mario pendant son combat avec Noah – je ne peux pas expliquer pourquoi.

6. Padgette Sawyer de Il est tout ça

Tout ce film était sans joie, donc évidemment le personnage principal est à blâmer pour cela. Padgette se sentait comme l’influenceur classique de la génération Z dont nos parents se plaignent. Toute l’esthétique du film ressemblait beaucoup à « Ugh, les enfants ces jours-ci !! Qu’est-ce qu’ils aiment! » – tu sais de quelle ambiance je parle ?

5. Brad de Sexe/Vie

Sex/Life en général était un spectacle fou et les personnages étaient toujours un peu désaxés mais si nous devions en choisir un (ce que nous faisons) qui était insupportable, ce serait Brad. La façon dont il l’a emmenée sur la voie ferrée pour avoir des relations sexuelles était très étrange. Et la façon dont il utilisait sa meilleure amie pour la rendre jalouse était scandaleuse.

4. Ginny de Ginny et Géorgie

Ginny est une morveuse. Là je l’ai dit. Elle est probablement l’un des personnages les plus ingrats qui ait jamais existé. Et oui, je suis toujours salé à propos de ce commentaire de Taylor Swift pour être honnête. Aussi – Hunter méritait mieux (même s’il est incroyablement grincheux) parce qu’il l’aimait.

3. L’ensemble du casting de Riverdale

Ils sont tous douloureusement insupportables. Et ne me lancez PAS dans ces horribles épisodes musicaux – ils sont l’enfer sur terre. Sans oublier que chaque personnage est tellement incohérent et ridicule. Comme quand Archie est tombé amoureux de son professeur et a vendu sa guitare pour lui acheter un nouvel archet de violoncelle, puis quelques épisodes plus tard, il a avoué un meurtre qui n’avait rien à voir avec lui – c’est le spectacle le plus étrange de tous les temps.

2. Sang Woo de Squid Game

Squid Game a vraiment pris d’assaut le monde et j’ai l’impression que Sang Woo n’a jamais reçu le maximum d’attention pour être vraiment la pire personne de tous les temps. Sérieusement, pourquoi avons-nous laissé cela passer si loin sous le radar ? Je ne pardonnerai jamais à cet homme ce qu’il a fait à Ali pendant le jeu de billes.

1. Sherry de VOUS

C’était assez évident, non ? Le style de vie en ligne de Sherry me râle au point où cela me donne envie d’éteindre mon téléphone pour toujours par peur de devenir même un tout petit peu comme elle. Toute sa personnalité en ligne et ses manières de « momfluencer » sont épuisantes. Tout ce dont elle parle, c’est d’avoir des jumeaux et de tenir un blog, puis elle a fait de la disparition de Natalie tout ce qu’elle est. Qui fait ça ?? Bien sûr, elle est devenue un peu légendaire à la fin, mais c’était trop peu trop tard.

