Un classique chameau qui porte ses années à la légère

Pas pour la dernière fois chameau – ou, plus précisément, le guitariste Andy Latimer, le dernier homme debout du groupe d’origine – une opinion polarisée avec la sortie de leur neuvième album studio, The Single Factor, publié le 6 mai 1982, à une époque où l’intérêt pour le prog était à plat. Il est vrai que Robert Fripp avait rajeuni, réaménagé et modernisé King Crimson, et des résistants paroissiaux tels que Marillion conspiraient entre eux dans les coulisses; mais pour la plupart des vétérans prog, il s’agissait clairement de s’adapter pour survivre.

Une entité commerciale contemporaine

Pour Camel, la pression pour repositionner de manière convaincante la marque du groupe en tant qu’entité commerciale contemporaine, capable de générer des singles à succès, a été exacerbée par des circonstances personnelles sinistres. L’année précédente, l’alcoolisme et la toxicomanie avaient exercé un préjudice punitif sur le bien-être physique et mental du batteur Andy Ward, qui avait été amené suffisamment bas pour tenter de se suicider. Le line-up 1981 du groupe s’est naturellement effondré sous le choc et la confusion.

Latimer a vaillamment prié pour que Ward puisse se rallier et reprendre sa place légitime derrière le kit. Cependant, lorsque cet espoir s’est révélé terriblement irréaliste, il a fait appel à une alliance cimentée dans les studios Abbey Road en 1981 entre Camel et The Alan Parsons Project, qui enregistraient dans la même installation légendaire. De ce dernier groupe, le chanteur Chris Rainbow et l’ancien chanteur / bassiste de Pilot David Paton sont intervenus, ainsi qu’une phalange de batteurs exceptionnels – l’étrange Simon Phillips, Convention de FairportDave Mattacks, et Graham Jarvis, ancien élève du groupe de Cliff Richard, ont remplacé Ward, indisposé. Original Genèse Le guitariste Anthony Phillips a même fait une apparition en tant qu’invité de marque, tout comme le claviériste de Curved Air Francis Monkman (avec son compatriote Sky, le percussionniste Tristan Fry).

Pollinisation croisée musicale

La pollinisation croisée musicale a conduit certains observateurs à commenter que The Single Factor était en fait un album d’Alan Parsons sous un autre nom, et les camélites inconditionnels ont déploré ce qu’ils ont interprété comme une tentative effrénée d’atteindre des cibles commerciales irréalistes. Cependant, 34 ans plus tard, la musique ne semble pas forcée, pas sincère ou insouciante. Fondamentalement, l’aptitude mélodique innée de Camel n’est pas compromise, et une production de bon goût, qui règne dans la propension par défaut des années 80 pour les artifices numériques cliquetants, signifie que l’album porte ses années relativement légèrement.

Rien ne dépasse son accueil – “A Heart’s Desire” et “Lullaby” tournent à environ une minute chacun – et le fait que des entités attrayantes contrôlées par croisière telles que “You Are The One” et “No Easy Answer” ne sont pas devenues radio agrafes est déconcertant et, vraisemblablement exaspérant pour Camel et leur label, Decca, pareillement. Latimer propose même une paire d’instruments clairs et déterminants, «Selva» et «Sasquatch» – ce dernier marquant une réapparition émotionnelle du cofondateur de Camel, Peter Bardens.

