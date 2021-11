Un classique complètement écolo – AS.com

Si on continue à croire aux liturgies sportives, et on ferait mieux de le faire car sinon, je ne sais pas ce qu’on peint ici, ce n’est pas un seul match. Les Celtics-Lakers ont donné une identité à la NBA dans sa préhistoire, ont lancé la Ligue dans la stratosphère dans les années 1980 et sont, après des décennies de collisions tonitruantes, l’un des axes déterminants du sport américain. Un classique, la bataille des 34 anneaux (17 par tête). C’est bien qu’on s’en souvienne maintenant qu’aucune des deux équipes ne doit tirer de roquettes, encore moins proches de leurs versions les plus redoutables (et je suis très généreux, bien sûr). Et c’était bien que au moins les Celtics (qui ont gagné avec la casquette : 130-108) en ont tenu compte avant de sortir jouer. Qu’ils aimeraient gagner. La terre est pour ceux qui la travaillent.

Au moins le Jardin, qui a besoin d’alegrías, a chanté le ‘beat LA’. ET a encouragé avec dérision Russell Westbrook à lancer chaque fois que la défense des Celtics l’a imploré de lancer. Le Garden s’est bien amusé : peu importe à quel point ils sont mauvais, peu importe à quel point ils sont parodies d’eux-mêmes en ce moment, ce sont les Lakers. Ou du moins, ils portent le maillot des Lakers. Et cela mérite bien une nuit de chasse au gros gibier, une bonne joie dans un gibier qui, curieusement, prend les Lakers sur 50% (8-9, quatre défaites en cinq matchs) et y place les greens (8-8). Ils ont réagi comme ils ont pu, après un mauvais début de saison. Dans son format actuel, il est difficile de les voir main dans la main avec les meilleurs de l’Est, mais ils rivalisent déjà. Les Lakers, en revanche, sont une farce. Une équipe sans cohésion, sans énergie ni plan. Et s’il fallait quelque chose pour définir la différence entre les deux en ce moment, la partie médicale nous l’a donné : les Celtics sans Jaylen Brown (et sans Rob Williams), les Lakers avec LeBron James de retour.

Quiconque à Los Angeles voudrait conserver le retour de LeBron comme un remède à tous les maux, une pensée essentiellement magique, s’est sûrement frotté les mains avec l’excellent affichage initial des Lakers: des avantages de plus de dix points dans un premier quart fermé à 30-38. Pour le reste de la nuit, 100-70 locaux. Dans la deuxième partie, 70-47. Plus de trente points dans toutes les salles pour un Celtics qui se sont reconfigurés en défense mais souffrent en attaque… quand les rivaux peuvent, au moins, passer devant eux et tenir le moins possible la position. Ce n’était pas le cas : Jayson Tatum (37 points et 11 rebonds) a touché le panier avec une aisance qu’il ne retrouve pas les autres soirs, lorsqu’il se limite à tirer à moyenne et longue distance. L’ennemi était l’idéal à essayer. Marcus Smart (énorme : 22 + 8 + 6) a souligné sa croissance ces dernières semaines avec un match sensationnel, à sa sauce quand lui et Dennis Schröder (un coup de revanche : 21 + 6 + 6) découvert qu’ils pouvaient pénétrer dans le panier sans opposition. L’intelligence d’Al Horford (18 + 4 + 4) contrastait visiblement avec son absence de Russell Westbrook, si l’on veut comparer les dédicaces estivales. Même si ce n’est pas très pertinent.

Les Celtics, une chanson constante dans les jeux de leur rival, ils ont balayé au rebond (51-33) et aux points dans la zone (56-36). Après sept défaites au premier quart, ils n’en ont accumulé que sept de plus. Dès qu’ils se sont séparés en début de seconde mi-temps, ils ont eu la victoire en poche car les Lakers n’aspirent, dans le meilleur des cas, qu’à échanger des paniers. Sa défense ne cède pour rien d’autre. Dès qu’ils ont voulu donner le coup de grâce, ils l’ont fait. Il n’y avait rien devant, des épouvantails en maillot de basket. L’astuce a fonctionné pendant quelques minutes. Par la suite, le troupeau vert a pris le coup et a levé ses bottes contre un rival qui est un buffet à volonté. Suivant s’il-vous-plaît.

Frank Vogel, qui s’approche de la corde raide, ne se rend pas service aux rotations mais ils lui ont donné une équipe sans défenseur extérieur, sans hauteur (le retour d’Ariza n’est pas visible) dans les ailes et sans ces capacités qu’avait le champion en 2020 à jouer au petit ballon avec les gros (un paradoxe qui valait bien une bague). L’entraîneur est susceptible de sortir, mais il est difficile de croire que cela conduira à une révolution dramatique. LeBron est revenu, et n’a rien changé, même s’il a été bon, surtout au début : 23 points, 6 rebonds. Vous avez de mauvaises perspectives devant vous, mais vous devez vous rappeler (ou alors il a été vendu et bien sûr il serait difficile de croire le contraire) que votre main est partout dans la confection de cette tenue. En gros à l’arrivée de Westbrook. Anthony Davis a ajouté 31 points mais n’a pas dominé le match, vendu en défense avec l’obligation de tout faire dans une équipe qui ne contrôle personne à l’extérieur et n’intimide pas près du panier. Westbrook (12 + 4 + 6) n’a rien joué et sa présence semblait hurler avec LeBron et déstabiliser, dans ce nouveau quintette, Horton-Tucker. Les Lakers, en bref, étaient la pantomime qu’ils ont été presque tous les soirs cette saison. Avant sans LeBron, maintenant avec lui. Avec de nombreuses victimes, une constante, mais pas de niveau. Rien de mieux pour être clair que de passer par le Jardin. Où tant de batailles gagnées et tant perdues… mais laissant la peau, quelque chose qui ne va pas avec cette équipe qui, en toute honnêteté, est tombée avec fracas contre le seul qui voulait se rappeler que c’est, ou devrait être , plus qu’un jeu. Une pincée de fierté verte suffisait.