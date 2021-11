Un classique de la Premier League, le combat des "Canelo" et autres événements sportifs ce week-end

(CNN espagnol) – Le froid commence dans l’hémisphère nord et la chaleur dans le sud, la pandémie de covid-19 laisse entrevoir des solutions en pilules et la vie quotidienne commence à prendre une certaine normalité. Un calendrier sportif chargé en est la preuve. Les événements commencent à recevoir du public et il y en a d’autres, comme les marathons, dans lesquels le public est le protagoniste de l’action.

La boxe aura l’une des nuits les plus attendues de l’année avec le combat entre « Canelo » Álvarez et Caleb Plant. A Manchester, les deux équipes les plus représentatives de la ville seront déclenchées. Les moteurs de F1 vont rugir au Mexique. C’est un agenda avec les événements sportifs qu’il faut voir ce week-end.

Remarque : toutes les heures indiquées ici correspondent à l’heure de Miami. Le changement d’heure aux États-Unis est pris en compte, qui commence à s’appliquer à partir du dimanche 7 novembre.

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

ATHLÉTISME

Marathon de New York. Il y a déjà plus de 50 éditions de cette course traditionnelle.

Heure : 8h00

FOOTBALL

Cristiano et Lewandoswki enflamment la Ligue des champions avec des buts 1:06

Angleterre Premier League

Manchester United contre Manchester City. Une victoire à Old Trafford signifie que l’équipe de Cristiano Ronaldo est à égalité de points avec celles dirigées par Pep Guardiola.

Heure : 6h30

LaLiga d’Espagne

Celta de Vigo vs. FC Barcelona. Le club catalan cherche à grimper au classement, occupant actuellement la neuvième position.

Heure : 9h15 Real Madrid contre Ray de Vallecano. Le Real Madrid veut consolider en tête du classement et affrontera l’équipe où évolue Radamel Falcao García.

Heure: 14h00

Italie Serie A

Juventus contre Fiorentina. L’équipe de Turin a perdu ses deux derniers matches de Serie A et une troisième défaite aggraverait la situation qui place la Juventus au milieu du classement.

Heure : 11h00

Bundesliga

RB Leipzig contre Borussia Dortmund

Heure : 11h30

Ligue 1

Bordeaux contre Paris Saint Germain

Heure: 14h00

Novak Djokovic au Masters 100 de Paris. Crédit : ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / . via .

TENNIS

. Master 1000 de Paris. Demi finales.

Heure: 7h00

BASKETBALL

NBA

Miami Heat contre Jazz de l’Utah.

Heure : 17h30

BREAK DANCE

Finale mondiale Red Bull BC One 2021

Les meilleurs B-Boys et B-Girls du monde se retrouvent à Gdansk, en Pologne, pour cette finale. Le break dance sera l’une des compétitions des JO de Paris en 2024.

Ce sont les 3 combats dont Canelo Álvarez se souvient le plus 0:58

BOXE

Saúl « Canelo » lvarez contre. Plante de Caleb. De ce combat à Las Vegas, le Nevada sortira le champion incontesté des super-moyens, qui aurait en sa possession les quatre ceintures des instances qui régissent la boxe professionnelle : IBF, WBA, WBC et WBO.

Heure: 20h00

Max Verstappen le 5 novembre à l’entraînement avant le Grand Prix du Mexique. Crédit : Clive Mason / .

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

FORMULE UN

Grand Prix de Mexico. L’Autodromo Hermanos Rodríguez sera l’étape du championnat de Formule 1 actuellement mené par Max Verstappen (Red Bull Racing), suivi de près par le pilote et multiple champion Lewis Hamilton (Mercedes).

Heure: 14h00

FOOTBALL

Angleterre Premier League

Everton contre Tottenham

Heure : 9h00

Une série

Milan contre Inter de Milan

Heure : 14h45

Zlatan Ibrahimovic. Crédit : MARCO BERTORELLO / . via .

TENNIS

Master 1000 de Paris. Final

Heure : 9h00

ATHLÉTISME

Marathon de Barcelone

Heure : 2h30

