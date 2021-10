Un classique de Wayans Brothers fait partie de la liste des 10 meilleurs films de Netflix

Un classique culte des frères Wayans est actuellement à la mode sur Netflix. Le film de comédie parodique Ne soyez pas une menace pour le centre-sud en buvant votre jus dans le capot est le film n ° 10 sur le service de streaming. Le film est sorti en 1996 et est depuis devenu populaire parmi les fans urbains et est considéré comme un véritable classique de la hotte.

Le casting est parsemé de stars, avec Shawn et Marlon Wayans comme personnages principaux. Le film comprend également Vivica A. Fox, Bernie Mac, Terri J. Vaughn, Omar Epps, Kenan Ivory Wayans et bien d’autres.

Le film parodie une variété de films noirs sur le passage à l’âge adulte, principalement des drames, dont Juice, Jungle Fever, South Central, Higher Learning, Do the Right Thing, Poetic Justice, New Jack City, Dead Presidents, Friday, Above the Rim, le titre du film étant une combinaison de Boyz n the Hood et Menace II Society.

Le film a ouvert au n ° 2 lors du week-end d’ouverture du box-office. À la fin de sa sortie en salles, le film a rapporté plus de 20 millions de dollars contre un budget de 3,8 millions de dollars. Les critiques n’étaient pas fans du film, mais le public l’a trouvé divertissant.

Une critique de Variety de 1996 sur Don’t Be a Menace note que le film est « un peu comme son titre de marque: plein de parodies très évidentes et plus drôle dans le concept que dans l’exécution. Venant assez tard sur les talons des films il envoie, la photo augure de faire un peu plus que marquer un rapide drive-by sur les auds urbains. »

La critique se poursuit, le critique laissant entendre qu’il est déçu par le gang Wayans, affirmant qu’il n’est pas à la hauteur de sa série emblématique de variétés de croquis In Living Color diffusée sur FOX. « Bien que fougueux et hilarant dans des moments étranges, « Don’t Be a Menace » s’étend à peine sur « In Living Color » et d’autres précédents Wayans, et comparé à un film véritablement satirique comme « Fear of a Black Hat » de Rusty Cundieff, c’est simple parodie, avec peu de commentaires ironiques ou d’invention réelle », lit-on dans la revue.