Un classique des mamans et des papas pour tous les jours

Sur le Billboard Hot 100 du 7 mai 1966, les Mamas et les Papas fait quelque chose en Amérique qu’ils n’avaient jamais fait auparavant, ou qu’ils feraient à nouveau. Dans sa cinquième semaine depuis la prise d’assaut du pays, leur deuxième succès «Lundi, lundi» a terminé son ascension rapide pour devenir leur seul n ° 1 américain.

La semaine précédente, le quatuor vocal premier hit “California Dreamin ‘” avait passé la dernière de ses 17 semaines sur le compte à rebours, dans une course qui l’a mené au n ° 4. Le suivi tout aussi évocateur – cette fois attribué au solo de John Phillips, plutôt qu’à lui et à sa femme Michelle comme sur le hit précédent – aurait été créé par l’écrivain en seulement 20 minutes.

Priver Dylan

C’était certainement un gagnant instantané, faisant ses débuts au n ° 79 avant de faire un énorme saut de 45 places au n ° 34, puis un autre bond en avant vers le n ° 10. Il a couru au n ° 3 avant de devenir le single préféré des États-Unis, une distinction qu’il a tenue pendant trois semaines. Il a également empêché Bob Dylan d’avoir eu ce qui aurait été son seul n ° 1 sur le Hot 100, avec “Rainy Day Women # 12 & 35.”

Un an après la sortie de la chanson Mamas and the Papas, la neuvième cérémonie annuelle des Grammy Awards de mars 1967 a vu «Monday, Monday» remporter le trophée de la meilleure performance pop par un duo ou un groupe avec chant. Ils étaient en bonne compagnie. John Lennon et Paul Mccartney a remporté la meilleure chanson pour Les Beatles«Michelle» et Frank Sinatra a été honoré pour la chanson «Strangers In The Night» et l’album A Man And His Music.

Au moment de cet événement, “Monday, Monday” était déjà en passe de devenir un classique, avec des versions de couverture rapidement enregistrées par Sergio Mendes, Petula Clark, Neil Diamond, Marianne Faithfull et autres.

«Monday, Monday» est sur la compilation du même nom de The Mamas And The Papas

