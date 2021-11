Un classique en quelque sorte encore meilleur

Image : Capcom / Oculus / Kotaku

La conversion de jeux standard en VR est rarement une recette pour la grandeur. Bien sûr, quelques mods de fans ont créé des moyens amusants de rejouer des tireurs classiques comme Quake en VR, mais la plupart des conversions 2D ne semblent pas être un excellent moyen de découvrir le jeu original. Resident Evil 4 sur Oculus Quest 2 brise cette règle et, ce faisant, crée non seulement la meilleure façon de jouer au jeu d’horreur de survie classique, mais aussi l’un des meilleurs jeux VR auxquels j’ai joué depuis Half-Life: Alyx.

Resident Evil 4 est un jeu d’horreur de survie à la troisième personne publié pour la première fois par Capcom pour le GameCube en 2005. À l’époque, il a secoué la franchise, abandonnant les caméras statiques et les zombies lents pour une troisième personne, au-dessus du- angle de caméra d’épaule et action plus intense. Et comme Resident Evil 7, qui a également changé les choses pour la série, RE4 a été un succès, revitalisant toute la série et attirant d’innombrables nouveaux fans.

Depuis cette version initiale, il a été porté sur pratiquement toutes les consoles et tous les appareils publiés. Pouvez-vous y jouer sur Switch ? Ouais. Y a-t-il un port PS4 ? Ouais. Vous voulez y jouer sur Xbox 360 ? Eh bien, c’est un peu étrange, mais bien sûr, il y a aussi un port pour vous. J’ai acheté et joué à presque toutes les versions de RE4 au fil des ans parce que je suis un idiot qui n’en a jamais assez de Leon Kennedy. Je blâme la veste cool et les beaux cheveux. Ainsi, lorsqu’il a été annoncé pour la première fois que l’Oculus Quest 2 obtiendrait un port RE4 VR, j’ai rapidement ouvert Amazon et acheté le casque VR. Vous vous demandez peut-être : « Attendez, a-t-il vraiment acheté un casque VR cher juste pour jouer à RE4 ? » Et la réponse à cela est… euh, passons à autre chose !

Dès le départ, Resident Evil 4 sur VR m’a impressionné par sa présentation épurée et son large éventail d’options, y compris la possibilité de désactiver les mouvements de tête, d’ajouter un effet de «tunnelage» aux mouvements rapides, et plus encore. Vous pouvez baisser tous les paramètres de confort si vous avez vos jambes VR, mais le jeu offre également de nombreuses façons d’atténuer à quel point les choses peuvent devenir intenses pour les personnes qui sont encore novices en VR ou qui ont facilement le mal des transports.

Capture d’écran : Capcom / Oculus

Une fois que j’ai tout configuré à mon goût (ce qui pour moi signifie désactiver tous les paramètres de confort), j’ai continué à être impressionné par à quel point tout était lisse et bien pensé. Par exemple, RE4 a beaucoup de cinématiques à la troisième personne pré-rendues. Cela limite ce que les développeurs peuvent faire avec ces vidéos, ils ont donc choisi de les montrer simplement sur un grand écran. Mais, la zone autour de l’écran est sale et effrayante, et tout en regardant les vidéos, vous pouvez jouer avec vos armes et vos mains. C’est une façon intelligente de laisser les joueurs rester immergés en tant que Leon, tout en gardant les cinématiques intactes.

Ce dévouement à l’immersion se poursuit en dehors des cinématiques. Bien que vous ayez toujours le système d’inventaire classique de la mallette, Leon porte maintenant du matériel sur son corps, vous permettant de changer activement d’armes, d’utiliser des objets de guérison ou de retirer des grenades en temps réel simplement en les saisissant. Votre couteau est situé sur le côté gauche de votre poitrine, des grenades sur la droite, des objets de guérison derrière votre épaule gauche, des armes plus grosses derrière votre autre épaule et votre fidèle arme de poing est sur votre hanche droite. Avoir accès à toutes ces choses sans avoir besoin d’ouvrir le menu d’inventaire change considérablement le combat.

Par exemple, lors de l’embuscade emblématique du village, j’ai pu utiliser sans effort mon pistolet pour étourdir quelques ennemis avec des coups de genou. Puis, avec mon autre main libre, j’ai attrapé une grenade et je l’ai lancée dans la foule de non-zombies, en éliminant la plupart d’entre eux. Ce moment était si bon que j’ai retourné mon pistolet en l’air et l’ai attrapé, oubliant complètement de me retourner à temps pour repousser les attaques d’un autre ennemi. Mais encore, pour un moment éphémère et glorieux, je me sentais comme un dur à cuire grâce aux nouvelles commandes VR de RE4.

Mais ne présumez pas que tout votre temps avec RE4 en VR sera des moments durs à cuire comme ça. Bien que vous puissiez désormais lancer rapidement des explosifs et des armes à double maniement, vous devez également penser au rechargement à l’aide des nouvelles commandes de mouvement. Une foule de Ganados qui courent vers vous n’est pas trop effrayante dans le jeu 2D original. En VR, alors que vous essayez frénétiquement de recharger votre pistolet tout en vous éloignant d’eux, c’est carrément terrifiant. J’ai vu des gens exprimer à quel point RE4 en VR est à nouveau effrayant, et après toutes ces années à rejouer le classique, je suis d’accord. Vous ne faites pas que guider Leon à travers les bois effrayants et désolés de RE4. Maintenant, vous y êtes vous-même, à gérer les pièges et les méchants aussi. C’est effrayant d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas.

J’apprécie également la façon dont les développeurs n’ont pas mis à jour les visuels de RE4 en quelque chose de sensiblement différent ou de plus moderne. Bien sûr, les textures sont un peu plus propres, certaines semblent avoir été remplacées ou redessinées, et certains modèles ont été améliorés pour les aider à mieux résister à l’examen VR. Mais la grande majorité du jeu conserve l’ambiance et l’apparence d’origine de RE4. Après avoir passé des années à jouer à ce jeu sur un téléviseur 2D plat, explorer le village ou le lac en VR est à couper le souffle. Cela ajoute vraiment quelque chose de spécial à l’expérience, et j’ai passé plus de temps que je ne voudrais l’admettre à regarder tous ces endroits sous un tout nouveau point de vue.

Entre les contrôles de combat et d’inventaire améliorés, l’immersion supplémentaire due au fait de devoir saisir des objets pour les récupérer et les visuels améliorés (mais non modifiés), c’est rapidement devenu ma façon préférée de jouer à Resident Evil 4.

J’espère que cette version du jeu, comme l’original, sera portée sur PC via Steam, ou sur d’autres systèmes VR comme le prochain PSVR2. Je connais tellement de gens qui ne veulent pas traiter avec Facebook et Oculus, ou qui ne veulent tout simplement pas acheter un nouveau casque VR pour découvrir certains jeux. J’espère donc que Resident Evil 4 VR sera porté dans un proche avenir, car c’est l’un des meilleurs jeux VR auquel j’ai joué, et un exemple étonnant de la façon de convertir correctement et judicieusement d’anciens jeux 2D en de puissantes expériences VR.