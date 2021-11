Un classique essentiel de Tangerine Dream Live

Traditionnellement, les albums live sont des affaires à succès. Quelques (Mince Lizzy‘s Live And Dangerous et L’OMS‘s Live At Leeds) sont un peu transcendants, mais beaucoup sont des affaires de marche sur l’eau et d’exécution de contrats, souvent conçues pour apaiser les fans inconditionnels pendant que leurs artistes préférés déterminent leur prochain mouvement en studio. Pour les adeptes des mastodontes de la musique électronique Rêve de mandarine, cependant, les albums en concert du groupe se sont souvent avérés aussi essentiels que leurs disques vinyles en studio, notamment parce que le répertoire live du groupe comprenait généralement du matériel non enregistré auparavant conçu spécifiquement pour la scène. Et aucun n’était plus essentiel que Logos Live de 1982, enregistré le 6 novembre 1982.

Écoutez Logos Live sur Apple Music et Spotify.

Pendant le mandat de dix ans d’Edgar Froese and Co. chez Virgin de Richard Branson, le label a sanctionné quatre LP live officiels de la TD. Ricochet de 1975 et Encore de 77 ont reflété les prouesses en direct de la formation « classique » de TD avec Froese, Christopher Franke et Peter Baumann, tandis que Quichotte (plus tard réédité par Virgin sous le nom de Pergamon) a compilé le meilleur du groupe historique – et très émotionnel – concert au Palast Der Republik de Berlin-Est en janvier 1980.

Quichotte a marqué le début d’une autre formation TD très inspirée, avec les piliers Edgar Froese et Christopher Franke ayant récemment recruté Johannes Schmoelling, de formation classique. Figure sous-estimée de l’histoire de TD, le polyvalent Schmoelling possédait également un diplôme en ingénierie du son, et son amour des compositions accessibles et structurées (en fait, la sensibilité pop dont TD manquait auparavant) a éloigné le groupe des longues pièces improvisées qui avait été leur point fort dans les années 70.

Avec Schmoelling à bord, TD a sorti une poignée de LPs acclamés par la critique au début des années 80, dont Exit et White Eagle. Ils ont fait de nombreuses tournées pour soutenir ce dernier, et leur quatrième – et dernier – LP live sponsorisé par Virgin, Logos Live, a été tiré du spectacle reçu avec enthousiasme du groupe au Dominion Theatre de Londres le 6 novembre 1982 : l’un des plus de 30 concerts européens donnés lors de la tournée White Eagle à l’automne 82.

Tangerine Dream se livrait régulièrement à des marathons de deux heures au cours de cette escapade, et leur répertoire comprenait des moments forts d’Exit et de White Eagle, notamment « Mojave Plan », « Midnight In Tula » et « Choronzon ». Les 50 minutes de musique conviviales éditées pour Logos Live, cependant, ont été tirées exclusivement du matériel inédit que TD jouait alors sur scène.

Pour les non-initiés, la liste des pistes a jeté une boule de courbe, car la majeure partie du LP se composait apparemment de seulement deux longues pistes de 20 minutes. En réalité, cependant, les deux (« Logos Part 1 » et « Logos Part 2 » respectivement) étaient composés de pièces individuelles plus courtes et plus vives, dont la plus longue – le caméléon « Logos Red » – l’a chronométré à un arrêt. relativement économique huit minutes.

Le programme global s’est également déroulé de manière transparente, le trio passant adroitement d’un tarif mélodique émouvant («Logos Blue», le courtois «Logos Velvet») à l’espace mystérieux et profond du Zeit-esque «Logos Black», avant que des applaudissements tonitruants ne soient apportés. les reviennent pour un rappel et une version confiante du « Dominion » récemment écrit mais rarement joué.

