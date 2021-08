Un classique posthume qui nous a laissé en redemander

Principalement conçu alors que INXS a pris un temps d’arrêt bien nécessaire au milieu des années 90, l’album solo éponyme de Michael Hutchence, sorti à titre posthume, reste un disque évocateur et intensément personnel.

Le leader emblématique a commencé à envisager d’enregistrer un album solo après qu’INXS ait terminé le travail promotionnel à l’appui de la pleine lune de 1993, Dirty Hearts, leur neuvième déclaration en studio dans un cycle d’activité implacable de 15 ans qui a donné un succès stratosphérique mais a offert peu d’opportunités de récupération. .

Cependant, alors que ses camarades de groupe tenaient à donner la priorité à leur vie de famille et à passer du temps loin des projecteurs, Hutchence était tout aussi désireux de garder la flamme créative allumée. Le chanteur a commencé par faire équipe avec le producteur/mixeur en demande Tim Simenon (Bomb The Bass), bien qu’il ait particulièrement l’intention d’avoir le guitariste/producteur de Gang Of Four Andy Gill à bord.

“Il rayonne juste ce qu’il faut”

Fan de longue date de Gang Of Four, Hutchence a ensuite contribué aux notes de pochette de la réédition du CD d’EMI en 1996 du deuxième album du groupe, Solid Gold, qu’il a décrit avec perspicacité comme « l’art rencontre le diable via James Brown”. Gill, quant à lui, était également amoureux de Hutchence en tant qu’interprète.

“Je l’avais vu à la télévision et j’ai toujours pensé, quel grand chanteur, quel interprète naturel”, a rappelé Gill dans une interview pour le site officiel de Hutchence en 2012. “Il a un buzz autour de lui, il rayonne juste ce qu’il faut. ”

L’approche initiale de Hutchence était décontractée. Il a simplement téléphoné à Gill et lui a demandé si le pilier de Gang Of Four aimerait jouer de la guitare avec lui. Après avoir raffermi les choses, le duo s’est ensuite rendu chez Hutchence dans le sud de la France pour commencer à enregistrer officiellement.

“Nous avons bien ri, mais c’était assez intense”

“J’ai emmené des ordinateurs chez lui et il avait une table de mixage et nous avons installé un petit studio”, se souvient Gill. « Je descendais un moment et je revenais à Londres. Nous avons fait cela pendant des mois et des mois. Ce fût un agréable moment. Nous avons bien ri, mais c’était assez intense, nous nous sommes juste coincés dedans. »

Démontrant à quel point le leader d’INXS était respecté, Michael Hutchence a également inclus des contributions décisives du multi-instrumentiste/producteur Danny Saber (U2, Les pierres qui roulent, Black Grape), Denise Johnson, ancienne élève de Primal Scream et Le choc‘s Joe Strummer, ce dernier ajoutant une voix supplémentaire passionnée au premier morceau dense et sensuel de l’album “Let Me Show You”.

Le disque fini couvrait une sélection variée d’humeurs. Les fans d’INXS avaient de quoi célébrer car Hutchence a prouvé qu’il était toujours en forme suprême sur le vif, Coup-esque “Get On The Inside” et le confiant et direct “A Straight Line”, tandis que la guitare dentelée de marque de Gill a encore amélioré des morceaux tels que “She Flirts For England” teinté d’électronique.

Sur le plan des paroles, il était clair que Hutchence écrivait avec le cœur. La relation du chanteur avec Paula Yates est devenue l’objet d’un examen minutieux des médias au cours de cette période, et sa vie personnelle a inévitablement influencé des chansons telles que “Fear” et le chimérique “Baby It’s Alright” – des chansons capiteuses et claustrophobes construites autour de grooves nerveux qui dégageaient un air de menace et comportait des paroles ruminatives telles que “Ce ne serait pas bien de le prendre allongé / J’en ai marre des chiens devant ma fenêtre”.

Ailleurs, Hutchence était plus philosophe sur le film, Portishead-esque « Possibilités » (« C’est tellement étrange comme ma vie a changé/Je ne sais rien des gens que j’ai touchés »), alors qu’il gardait en réserve l’une de ses performances les plus sensuelles pour le dernier « Flesh And Blood » : un ballade striée de mélancolie qui est à la hauteur de son meilleur et assure que le disque convaincant se termine sur une bonne note.

« Un enregistrement artistiquement ambitieux »

Malheureusement, les circonstances ont empêché l’album solo de Michael Hutchence de voir le jour du vivant du chanteur. Avec INXS se réunissant à nouveau pour couper leur dernier album studio, Elegantly Wasted, en 1996, et le groupe en tournée jusqu’à la mort tragique du chanteur, en novembre 1997, les enregistrements ont été temporairement suspendus.

Cependant, après que Gill et Bono de U2 aient terminé à titre posthume le poignant et inachevé « Slide Away », l’album a finalement été publié sous l’empreinte V2 de Virgin le 14 décembre 1999. L’une des sorties australiennes les plus attendues de cette année-là, La critique positive de Stone (“Hutchence était aussi sérieux dans son métier qu’il était intoxiqué par la vie d’une rock star”) a donné le ton aux critiques qui ont reconnu que l’album solo éponyme du chanteur était un record de qualité et de distinction.

Malheureusement, nous ne saurons jamais où le leader d’INXS serait allé à partir d’ici, mais comme Andy Gill l’a dit en 2012, “Michael était dans l’état d’esprit pour faire un enregistrement artistiquement ambitieux.” En revisitant Michael Hutchence 20 ans plus tard, il est tout à fait clair qu’il a atteint cet objectif.

