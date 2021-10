Un client chanceux obtient l’Apple Watch Series 7 un jour avant le lancement officiel

Le week-end, certains clients d’Apple Watch Series 7 ont déjà reçu le message indiquant que le produit était «Préparation à l’expédition». Lundi, Apple a commencé à les expédier, et maintenant certaines de ces commandes arrivent chez les clients avant le lancement officiel demain.

Cette fois, le journaliste italien Domenico Panacea a partagé sur son Twitter la nouvelle édition Nike de l’Apple Watch Series 7 41 mm que son ami a pu récupérer sa montre un jour avant le lancement officiel.

Comme il s’agit d’une édition Nike, cette Apple Watch Series 7 a un cadran de montre exclusif, qui se marie très bien avec le plus grand écran de la montre.

Selon Domenico, cette montre a été commandée dans un magasin local en Italie, elle a donc été expédiée un peu plus tôt. La même chose s’est produite cette année, aux États-Unis, avec l’iPad Pro M1. Bien que les clients aient pu jeter un premier coup d’œil à la montre grâce aux critiques des journalistes et des YouTubers, il s’agit de l’une des premières Nike Edition Apple Watch Series 7 à être repérée à l’état sauvage. Non seulement cela, c’est la nouvelle couleur Starlight, tandis que la plupart des journalistes ont obtenu le vert ou le (PRODUCT)RED.

La nouvelle Apple Watch Series 7 est disponible dans des boîtiers de 41 mm et 45 mm. Apple a également déclaré avoir amélioré les vitesses de charge, rendant la charge de la montre environ 33% plus rapide que les modèles précédents avec le bon câble.

Pour les propriétaires d’Apple Watch Series 6, ce nouveau modèle apporte une mise à niveau minimale car il n’améliore que l’écran et les vitesses de charge. Les propriétaires plus âgés bénéficieront d’un écran encore plus lumineux, d’un processeur plus puissant et, au moins, d’un nouveau capteur qui mesure l’oxygène dans le sang.

Vous pouvez en apprendre davantage sur la série 7 ici et plus sur sa rondelle de chargement ici.

Ci-dessous, vous pouvez trouver un fil avec quelques photos et vidéos de la nouvelle montre. Qu’en as-tu pensé? Obtenez-vous la nouvelle série 7? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

